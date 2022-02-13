Угроза российской агрессии: состоится встреча глав фракций Верховной рады с руководителями силовых блоков

Заседание пройдет на фоне российской угрозы.

В понедельник, 14 февраля, состоится закрытое заседание руководителей парламентских фракций с руководителями силовых и экономических блоков.

Также читайте В Минкульте объяснили, как реагировать на заявления и сообщения в иностранных СМИ по поводу возможного нападения РФ

Об этом в соцсетях сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

По данным нардепа, состоится встреча руководителей парламентских фракций, силового и экономического блока, а именно: с министром обороны, министром внутренних дел, главой СБУ, руководством разведок, Нацбанка, Минфина, премьер-министром.

Напомним, Украина не собирается закрывать воздушное пространство, о чем сообщалось ранее в ряде СМИ.

Также стало известно, что депутатам от "Слуги народа" не запрещали уезжать из Украины.