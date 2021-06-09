Угроза российской трубы: Кулеба в Берлине обсудил вопросы завершения строительства "Северного потока-2"

Глава МИД рассказал, почему "Северный поток-2" является безопасностным вызовом для Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время своего визита в Берлин рассказал немецкой стороне об угрозах, которые несет Украине завершения строительства российского проекта "Северный поток-2".

Об этом он рассказал по итогам встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом.

"Северный поток-2" еще не достроен. И мы будем до последнего бороться за национальные интересы Украины в этом вопросе. Я убежден, что мы достигнем результата", — отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что "Северный поток-2" — это прежде всего вызов для безопасности Украины, а уже потом — экономический. По словам министра, в самом немецкой внутриполитической среде российский газопровод очень неоднозначно воспринимается.

"Не только мы против, но и в Германии многие против", — заверил Кулеба.

Глава МИД считает, что любые гарантии в случае достройки газопровода должны делиться на две группы: вопросы безопасности и экономические.

"Украина не сомневается в искреннем желании Германии поддержать наше государство. Но мы имеем очень серьезные и обоснованные сомнения в способности и желании России придерживаться любых договоренностей, — обратил внимание министр. — Мы понимаем и верим, что Германия готова дать гарантии, но их стороной будет Россия, и здесь у нас есть сомнения. Поэтому нам нужно очень много и предметно и детально вести переговоры".

Напомним, что администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода "Северный поток-2".

ТСН.ua разбирался, зачем Байден называет Путина "убийцей", а затем решает не санкционировать "Северный поток-2", и к чему в случае наихудшего сценария готовиться Украине. Читайте об этом по ссылке.

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