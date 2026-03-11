Угроза Третьей мировой, "конец" Путина и новый удар Кремля: главное из интервью Зеленского

Владимир Зеленский / © Getty Images

Сочетание усилий России и Ирана в производстве ударных беспилотников представляет значительную угрозу миру и потенциально может привести к глобальному конфликту. Европа и США не готовы к масштабу наземных боевых действий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ирландскому журналисту и блоггеру Каолану Робертсону.

Российский «след» по всему миру

По словам президента, украинская разведка фиксирует присутствие деталей российского производства в дронах типа «Shahed», которые применяются не только в Украине, но и на Ближнем Востоке. Зеленский напомнил, что в начале полномасштабного вторжения Москва активно применяла иранское оружие, а теперь идет обратный процесс обмена технологиями.

«Моя разведка показывала мне изображение, где мы видим „Сделано в России“. Мы можем оценить, что это русские детали, а не иранские. Теперь Иран атакует другие страны Ближнего Востока и американские базы, американские солдаты. Уже много потерь», — отметил Зеленский.

Зеленский также заявил, что Россия в дальнейшем может отправить в Иран войска.

«Она (Россия — ред.), безусловно, поможет и с ракетами, а также помогает им из ПВО. Что дальше? Учитывая ситуацию, возникает только один вопрос: когда и какая страна первой поддержит иранский режим, прислав войска? Так же, как это произошло с Россией, когда Северная Корея отправила 10 тысяч солдат, теперь развернутых в России, но могут быть направлены в Украину. То же может произойти и в Иране — Россия может послать туда войска», — сказал он.

Президент подчеркнул, что эскалация на Ближнем Востоке имеет глобальные последствия. Если этот конфликт не остановить, он может перерасти в продолжительную или даже Третью мировую войну.

«Это наибольший риск, у которого мир сегодня. Если войну на Ближнем Востоке не остановить, это может привести к долгой или даже мировой войне», — заявил он.

Зеленский также подчеркнул, что конфликт может быстро обостриться, если международное сообщество не остановит эскалацию.

«Я не вижу коротких сделок. Если это не остановится до осени, это может перерасти в длительную войну», — добавил президент.

Мир на пороге Третьей мировой, а Запад не готов

На вопрос журналиста о готовности мира к масштабному вооруженному столкновению, Зеленский ответил отрицательно. Он пояснил, что западные союзники обладают технологическим преимуществом в авиации и флоте, однако им не хватает опыта современных наземных операций.

«С технической стороны Европа недостаточно готова только некоторые страны. Немцы действуют очень быстро, но этого недостаточно. Мировая война — это не только дроны и ракеты. Это будет с наземными силами, с наступательными шагами и с глобальным количеством потерь. Никто сейчас не имеет опыта наземных войск, как у нас», — объяснил глава государства.

В то же время Зеленский заявил, что обращение Соединенных Штатов в Украину с просьбой помочь на Ближнем Востоке свидетельствует о высоком уровне возможностей украинского государства. Он отметил, что такой запрос со стороны США результат развития украинских военных технологий и опыта, который страна получила во время полномасштабной войны.

«Хорошее чувство. Сейчас это благодаря нашим солдатам — замечательным, замечательным людям и множеству разных производств, которые мы развивали с самого начала войны. Теперь у нас высокий уровень», — отметил президент.

В ходе разговора блоггер уточнил, означает ли это, что у Украины теперь есть собственные «карты» в геополитической игре. Зеленский ответил, что такие возможности у Киева были и раньше, однако страна не демонстрировала их публично.

«Думаю, да. У нас было как у хорошего игрока. Можно иметь хорошие карты, но важно не показывать всем, что они есть. Думаю, год назад у нас тоже были такие карты, но мы их не показывали. Но теперь все понимают, что они есть», — подчеркнул глава государства.

Дезинформация и пропаганда РФ через спорт

Кроме военной угрозы значительным вызовом остается информационное влияние России. Кремль инвестирует огромные ресурсы в дезинформацию, которая распространяется в Европе, США, Ближнем Востоке, Африке, а также в Китае и Индии.

Зеленский подчеркнул, что Россия использует культурные платформы и спорт для демонстрации отсутствия изоляции. В частности, комментируя ситуацию с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем, дисквалифицировавшимся за шлем с изображением погибших украинцев, президент назвал реакцию комитета «странной».

Что касается самого Гераскевича, то Зеленский высказался так: «То, что он сделал, было искренне, из сердца. Мир поддержал его. Он проделал отличную работу для Украины и украинцев. Но реакция комитета была странной», — отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Россия активно использует спорт, культуру и искусство как инструмент политического влияния и пропаганды. По его словам, подобная практика существует еще со времен Советского Союза.

«России нужны их флаги, им нужны победы, чтобы показать, что они не изолированы. Наши представители на Паралимпийских играх очень сильные, замечательные люди. Их победы — это пощечина России», — добавил президент.

Любая диктатура заканчивается: какой «конец» будет у Путина

Глава государства добавил, что российская пропаганда может проявляться в разных сферах, включая культурные мероприятия, киноиндустрию и даже детские фестивали и мультфильмы, формируя определенные нарративы с раннего возраста. Впрочем, такие методы, убежден президент, не изменят исход войны.

«Мы знаем, чем все закончилось для Гитлера. Мы понимаем, чем закончится Путину», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что подобные попытки информационного влияния не способны скрыть реальных последствий российской агрессии.

«Я уверен, что их нации ждет трагический конец», — подчеркнул глава государства.

Что Зеленский сказал о предвыборной кампании Орбана

Затронул главу государства и политическую ситуацию в Европе. Комментируя риторику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Зеленский отметил, что она построена на системной критике Украины и руководстве ЕС.

«Он решил строить свою избирательную кампанию на ненависти к Украине, ко мне лично, к ЕС. Но венгры — очень хороший народ, и они намного больше одного человека», — сказал президент.