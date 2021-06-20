"Угроза утихла": США объяснили, почему "заморозили" $100 млн военной помощи для Украины

Дополнительные $100 млн предоставят только в случае полномасштабного вторжения РФ.

США готовили выделение Украине 100 млн долларов дополнительной помощи в случае масштабного вторжения России. Но поскольку угрозы нападения пока нет, Вашингтон "заморозил" эти средства.

Об этом рассказал советник президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, информирует Fox News.

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Салливан объяснил, что Конгресс США выделил 275 млн долларов на помощь Украине в этом году. Эти деньги должны быть потрачены до сентября.

"Мы потратили все до последнего доллара из этих 275 млн. Дополнительные 100 млн — это резервные средства на случай дальнейшего вторжения России в Украину. Они не входят в упомянутый пакет с 275 млн", — пояснил Салливан.

По его словам, США "заморозили" выделение этих средств, поскольку "угроза утихла".

"И россияне, и украинцы знают, что он (пакет помощи — Ред.) есть, но мысль о том, что мы отказали в какой-то сфере безопасности помощи Украине — просто ерунда", — подытожил советник по нацбезопасности.

Ранее в Politico со ссылкой сообщали, что Белый дом готовил для Киева новый пакет военной помощи на 100 млн долларов, в том числе с летальным вооружением, однако поставил на паузу дальнейшие шаги на фоне отвода войск РФ от границ с Украиной и подготовки к встрече Байдена с Путиным.

Недавно Министерство обороны США утвердило вторую часть пакета безопасности помощи Украине на сумму 150 млн долларов по программе USAI.

В марте Пентагон также выделил 125 млн долларов для повышения оборонного потенциала Украины.

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