Угроза вторжения России: Блинкен после визита в Киев и Берлин встретится с Лавровым

Угроза вторжения России: Блинкен после визита в Киев и Берлин встретится с Лавровым

Госсекретарь США во время встречи призовет Россию к немедленной деэскалации конфликта.

Госсекретарь США Энтони Блинкен после внепланового визита в Украину и Германию встретится с главой российского МИД Сергеем Лавровым на фоне возможного широкомасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщила 18 января во время брифинга речница Белого дома Джен Псаки.

По словам Псаки, во время разговора американский дипломат призовет Россию к немедленной деэскалации конфликта. Встреча двух дипломатов запланирована в Женеве на пятницу, 21 января.

"Сегодня утром госсекретарь Блинкен беседовал с главой МИД РФ Лавровым, они согласились встретиться в Женеве. На этой встрече госсекретарь призовет Россию немедленно сделать шаги для деэскалации напряжения. Он также вылетает в Киев для консультаций с президентом Украины Владимиром Зеленским, и в Германию", – отметила Джен Псаки.

Также она добавила, что госсекретарь Блинкен собирается четко заявить, что есть "дипломатический путь" и президент Путин должен сделать выбор, хочет ли они получить серьезные последствия для экономики или нет.

Напомним, 19 января в Киев прилетит государственный секретарь США Энтони Блинкен. В ходе официального визита он встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Ключевой темой, по информации американского ведомства, является угроза вторжения России в Украину. После этого Блинкен посетит Германию, где проведет переговоры с министром иностранных дел Анналеной Бербок, чтобы обсудить совместные усилия по сдерживанию дальнейшей российской агрессии против Украины.

Ранее в США сообщили, что Россия в любой момент может напасть на Украину. Из-за действий страны-агрессорки ситуация на украинских границах очень опасна.

Перед этим о вероятном вторжении российских войск на украинскую землю 17 января сообщил руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, ссылаясь на данные разведки. По его словам, Вооруженные силы России могут напасть на Украину уже в ближайшее время.

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