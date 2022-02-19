Угроза вторжения России: Британия пригрозила запретить въезд олигархам

Речь также будет об ограничениях на рынках капиталов.

За вторжение в Украину Российская Федерация может попасть под санкции, в частности, они будут включать запрет на въезд российских олигархов.

Об этом заявила министрер иностранных дел Британии Лизз Трасс на Мюнхенской конференции по безопасности.

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По ее словам, речь также идет об ограничениях на рынках капиталов. "Олигархи не смогут перемещать свои капиталы, мы усложним жизнь на рынках капиталов российским компаниям, мы сделаем так, что Россия не сможет работать на долговых рынках", – подчеркнула она.

Москва должна заплатить большую цену в случае вторжения Украины, подчеркнула британская министерша. "Реальность состоит в том, что Россия хочет отмотать время назад, к 90-м годам... Россия показывает, что к дипломатии не относится серьезно. Мы должны проявить свои сильные стороны, потому что Россия понимает силу", — отметила Трасс.

Напомним, Шольц подчеркивал, что в конфликте Российской Федерации с Евросоюзом и в ситуации, сложившейся вокруг Украины, следует делать ставку на дипломатию. По его словам, решающим для разрешения конфликта на Донбассе остается "нормандский формат". Но, несмотря на это, привлекают и другие дипломатические пути.

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