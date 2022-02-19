Угроза вторжения России: Шольц призывает "искать пути, которые бы вели к переговорам"

Угроза вторжения России: Шольц призывает "искать пути, которые бы вели к переговорам"

Канцлер отметил необходимость "нормандского формата".

В конфликте Российской Федерации с Евросоюзом и в ситуации, сложившейся вокруг Украины, следует делать ставку на дипломатию.

Такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, решающим для разрешения конфликта на Донбассе остается "нормандский формат". Но, несмотря на это, привлекают и другие дипломатические пути.

"Для этого мы используем все переговорные каналы: Совет Россия – НАТО, который за много лет впервые состоялся, ОБСЕ", – отметил Шольц.

Канцлер подчеркнул, что Евросоюз и Россия имеют противоречие по безопасности. Впрочем, отмечает Шольц, все еще остается простор для диалога: "Нашей задачей остается искать шествия, которые бы вели к переговорам".

Шольц предупредил, что от диалога с Москвой не нужно ждать скорых успехов. Однако именно переговоры позволят переломить кризисную динамику, заявил украинский канцлер.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля выступит на Мюнхенской конференции безопасности. В США обеспокоены тем, что Российская Федерация может использовать его визит в свою пользу. Отмечается, в Белом доме опасаются, что отсутствием главы государства может воспользоваться президент России Владимир Путин. Более того, глава Кремля в свою очередь в этом году вообще отказался участвовать в конференции безопасности.

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