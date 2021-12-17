"Угроза вторжения все еще есть": Кулеба назвал "лучший фактор" для сдерживания России от нападения на Украину

"Угроза вторжения все еще есть": Кулеба назвал "лучший фактор" для сдерживания России от нападения на Украину

Кулеба говорит, что Украина постоянно общается с союзниками для сдерживания агрессии России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного вторжения России в Украину сохраняется до сих пор. Страна-агрессор продолжает обострять ситуацию безопасности вдоль украинской границы.

Об этом глава МИД Украины сказал на брифинге 17 декабря.

В связи с этим, по словам Кулебы, украинские дипломаты находятся в постоянном контакте с союзниками для сдерживания России.

"Россия продолжает обострять безопасность вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. В этом году Москва уже прибегла к двум угрожающим и беспрецедентно масштабным эскалациям. Речь идет о масштабном взыскании войск к границам весной и новые угрозы вторжения в Украине в конце этой осени, которые сохраняются и сейчас в Украине", — заявил глава МИД Украины.

Кулеба подчеркнул, что лучшим ответом на агрессивные планы РФ есть укрепление обороноспособности Украины.

"Сильная Украина – лучший фактор сдерживания России от военной агрессии. Именно поэтому дипломаты упорно работают над усилением украинской армии, привлекая новое оружие, новые технологии, военное оборудование, средства и обучение", – подытожил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в случае полномасштабной войны между Россией и Украиной, количество жертв достигнет миллионов.

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