Угроза взрывов и вероятное минирование из России: в США кое-где приостановили голосование

Голосование на выборах президента США приостановлено в 5 местах в округе Декалб в Джорджии из-за угрозы взрыва.

Об этом пишет CNN.

В соответствии с прессрелизом правоохранителей округа, в котором говорится, что полиция проводит проверку взрывов на семи избирательных участках; угрозы взрыва поступали на пять избирательных участков в округе Де Калб в Джорджии, а также на два других места, не являющихся избирательными участками.

"Каждый актив, который у нас есть, будет использован для того, чтобы гарантировать, что каждый гражданин, который хочет проголосовать, получит такую возможность, и каждый поданный голос будет учтен", — сказал генеральный директор округа Декалб Майкл Термонд.

Управление регистрации избирателей и выборов округа Декалб сообщило, что голосование на избирательных участках приостановлено.

"Из соображений осторожности мы приостанавливаем голосование на этих избирательных участках, пока не получим разрешение от полиции ДеКалба на восстановление объектов", — заявила исполнительный директор по регистрации избирателей и выборов ДеКалба Кейша Смит. Округ собирается в суд для экстренного распоряжения о продлении голосования на избирательных участках.

Места включают церковь, две библиотеки, общественный центр и центр для пожилых людей.

Эти угрозы по поводу взрыва являются дополнением к угрозам, поступающим в других округах Грузии, о которых американский чиновник сообщил CNN, что они вероятно происходят из России и считаются неправдоподобными.

Ранее Госсекретарь штата Аризона Эдриан Фонтес заявил, что в четырех местах в округе Навахо, штат Аризона, поступали "неподтвержденные" угрозы взрыва, и у чиновников есть "основания считать", что угрозы вышли из России.

"У нас нет оснований считать, что кто-то из наших избирателей или любой из наших избирательных участков находится под угрозой", — сказал Фонтес, демократ, на брифинге для СМИ. "У нас также есть основания считать – хотя я не буду вдаваться в подробности – что это происходит от одного из наших внешних врагов, а именно от России".

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