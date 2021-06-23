Угроза ядерной войны и стремительное распространение штамма "Дельта". Пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- ООН отмечает увеличение значимости ядерного оружия в национальных стратегиях. Читать дальше ->
- Индийские ученые, занимающиеся геномикой, назвали штамм коронавируса "Дельта плюс" "вызывающим беспокойство". Читать дальше ->
- В Португалии обеспокоены возможность четвертой волны пандемии коронавируса через штамм "Дельта", на который в последние дни приходится 60% новых случаев заражения в стране. Читать дальше ->
- Четверо саудовцев, которые принимали участие в убийстве журналиста Джамаля Хашогги, ранее прошли боевую подготовку на территории США. Читать дальше ->
- Посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников по НАТО отказаться от проведения совместно с Украиной военных учений в Черном море. Читать дальше ->