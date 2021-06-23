Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Угроза ядерной войны и стремительное распространение штамма "Дельта". Пять новостей, которые вы могли проспать

Угроза ядерной войны и стремительное распространение штамма "Дельта". Пять новостей, которые вы могли проспать

pixabay.com

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • ООН отмечает увеличение значимости ядерного оружия в национальных стратегиях. Читать дальше ->
  • Индийские ученые, занимающиеся геномикой, назвали штамм коронавируса "Дельта плюс" "вызывающим беспокойство". Читать дальше ->
  • В Португалии обеспокоены возможность четвертой волны пандемии коронавируса через штамм "Дельта", на который в последние дни приходится 60% новых случаев заражения в стране. Читать дальше ->
  • Четверо саудовцев, которые принимали участие в убийстве журналиста Джамаля Хашогги, ранее прошли боевую подготовку на территории США. Читать дальше ->
  • Посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников по НАТО отказаться от проведения совместно с Украиной военных учений в Черном море. Читать дальше ->