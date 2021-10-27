Угрожают "последствиями": Кремль обвинил Зеленского в "территориальных претензиях" из-за слов о Крыме

Заявление президента Украины о возвращении оккупированного полуострова не понравилось Пескову и он перешел к угрозам.

Вчера, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение суда Амстердама о возвращении "скифского золота" Украине. Глава государства отметил, что оккупированный Крым тоже вернется, как и эти артефакты. Заявление президента вызвало истерику в стране-агрессоре. Кремль уже обвинил Зеленского в "территориальных претензиях".

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, информирует "ТАСС".

"Безусловно, заявление о "возвращении" Крыма является в настоящее время не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации", — сказал спикер Путина.

Он пригрозил, что "подобные заявления могут иметь свои негативные последствия".

Напомним, что суд в Нидерландах постановил передать "скифское золото" Украине, а не России.

Судебная волокита между Украиной и Россией длилась уже несколько лет. Золото вывезли из четырех музеев Крыма на выставку в Нидерланды именно накануне аннексии полуострова РФ. Речь шла о более 565 предметах из музейного фонда Украины. Стоимость коллекции составляет около 10 миллионов евро.

Апелляционный суд Амстердама сегодня принял решение вернуть «скифское золото» в Украину

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку