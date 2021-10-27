Угрожают "последствиями": Кремль обвинил Зеленского в "территориальных претензиях" из-за слов о Крыме

Заявление президента Украины о возвращении оккупированного полуострова не понравилось Пескову и он перешел к угрозам.
Вчера, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение суда Амстердама о возвращении "скифского золота" Украине. Глава государства отметил, что оккупированный Крым тоже вернется, как и эти артефакты. Заявление президента вызвало истерику в стране-агрессоре. Кремль уже обвинил Зеленского в "территориальных претензиях".
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, информирует "ТАСС".
"Безусловно, заявление о "возвращении" Крыма является в настоящее время не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации", — сказал спикер Путина.
Он пригрозил, что "подобные заявления могут иметь свои негативные последствия".
Напомним, что суд в Нидерландах постановил передать "скифское золото" Украине, а не России.
Судебная волокита между Украиной и Россией длилась уже несколько лет. Золото вывезли из четырех музеев Крыма на выставку в Нидерланды именно накануне аннексии полуострова РФ. Речь шла о более 565 предметах из музейного фонда Украины. Стоимость коллекции составляет около 10 миллионов евро.