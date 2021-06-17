Кроме того, Игорь Палица призывает пересмотреть социальные стандарты в соответствии с ростом цен на продукты питания и коммунальные услуги.

Из-за резкого роста мировых цен и бездействие правительства осенью в Украине может возникнуть дефицит продовольствия. По мнению лидера партии "За майбутнє" Игоря Палицы, эту угрозу должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны.

Отсутствие адекватной реакции правительства на резкий рост мировых цен привела к тому, что уже осенью в Украине может возникнуть дефицит продовольствия. Это угроза национальной безопасности, которую необходимо срочно вынести на рассмотрение СНБО. Об этом написал лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица в своем блоге на сайте УНИАН.

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"Бездействие правительства привела к тому, что уже осенью в Украине может возникнуть дефицит продовольствия, и мы будем вынуждены закупать агросырья в Европе по гораздо более высоким ценам. Это реальная угроза национальной безопасности, которую нельзя допустить! Призываю президента срочно созвать Совет национальной безопасности и обороны и рассмотреть вопросы обеспечения продовольственной безопасности Украины ", — заявил Игорь Палица.

Угрозу дефицита продовольствия должен рассмотреть СНБО, — Игорь Палица

По его словам, необходимо ограничить экспорт сырья и продовольствия для предотвращения значительного роста цен на внутреннем рынке, а также ввести дополнительные стимулы для ввоза в Украину сырья и товаров критического импорта.

Кроме того, Игорь Палица призывает пересмотреть социальные стандарты в соответствии с ростом цен на продукты питания и коммунальные услуги, в частности, размеры минимальной пенсии, зарплаты и материальной помощи для малообеспеченных и многодетных семей.

Также, по словам народного депутата, Верховная Рада обратиться в Национальный банк Украины относительно пересмотра монетарной политики с учетом инфляционного всплеска, который ожидается осенью.

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