Угрозы больше не работают: Сибига о попытках РФ запугать европейцев

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на угрозы России в адрес иностранных дипломатов в Киеве и поблагодарил европейских коллег за поддержку.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

По словам Сибиги, Москва пытается запугать международных партнеров Украины, однако такие методы уже не имеют эффекта.

«Возможно, такое устрашение работало много лет назад. Но больше нет», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что Россия в понедельник призвала Вашингтон эвакуировать свое посольство в Киеве, угрожая «систематическими ударами» по украинской столице на фоне аналогичных предупреждений другим дипломатическим миссиям.

Мы ранее информировали, что западные дипломаты отвергли ультиматум России по немедленной эвакуации из Киева.

