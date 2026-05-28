ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
29
Время на прочтение
1 мин

Угрозы больше не работают: Сибига о попытках РФ запугать европейцев

Москва пытается запугать международных партнеров Украины.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Getty Images

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на угрозы России в адрес иностранных дипломатов в Киеве и поблагодарил европейских коллег за поддержку.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

По словам Сибиги, Москва пытается запугать международных партнеров Украины, однако такие методы уже не имеют эффекта.

«Возможно, такое устрашение работало много лет назад. Но больше нет», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что Россия в понедельник призвала Вашингтон эвакуировать свое посольство в Киеве, угрожая «систематическими ударами» по украинской столице на фоне аналогичных предупреждений другим дипломатическим миссиям.

Мы ранее информировали, что западные дипломаты отвергли ультиматум России по немедленной эвакуации из Киева.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
29
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie