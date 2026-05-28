- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 29
- Время на прочтение
- 1 мин
Угрозы больше не работают: Сибига о попытках РФ запугать европейцев
Москва пытается запугать международных партнеров Украины.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на угрозы России в адрес иностранных дипломатов в Киеве и поблагодарил европейских коллег за поддержку.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
По словам Сибиги, Москва пытается запугать международных партнеров Украины, однако такие методы уже не имеют эффекта.
«Возможно, такое устрашение работало много лет назад. Но больше нет», — подчеркнул министр.
Ранее сообщалось, что Россия в понедельник призвала Вашингтон эвакуировать свое посольство в Киеве, угрожая «систематическими ударами» по украинской столице на фоне аналогичных предупреждений другим дипломатическим миссиям.
Мы ранее информировали, что западные дипломаты отвергли ультиматум России по немедленной эвакуации из Киева.