"Угрозы не было, но мы все равно решили убивать": Подоляк прокомментировал новую версию России о причине войны

"Угрозы не было, но мы все равно решили убивать": Подоляк прокомментировал новую версию России о причине войны

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал "личными показаниями, доказывающими явный умысел на убийство", новые заявления российских властей о причинах полномасштабного вторжения в Украину.

Заметим, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что начавшаяся война против Украины якобы сорвала планы Запада установить в РФ подконтрольный себе режим.

"Ох уж это расширенное сознание и поиск оправданий…" – прокомментировал Подоляк в Сети заявление Патрушева.

Советник руководителя ОП напомнил, что сначала президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что вероломное и неспровоцированное нападение на Украину следует трактовать как "упреждающий отпор агрессии".

"То есть мы (Россия) решили массово вас (Украину) убивать и разносить ваши города ракетами потому, что с вашей стороны агрессии, конечно, нет, но мы думаем, что она могла бы быть", – написал Подоляк.

"Потом выходит златоуст Песков и говорит, что и вторая причина вторжения – страх расширения НАТО до границ России и сокращение подлетного времени натовских ракет – вымышлена в полном объеме. Но этого оказалось достаточно для организации массовой резни в Буче. Но вдруг он же прямолинейно так заявляет, что вступление в НАТО Финляндии и расширение на 1300 км прямой границы НАТО/Россия – вообще не проблема. Тогда зачем варварски и массово бомбите Украину, если нет проблемы?" – говорится в сообщении советника главы ОП.

"И, наконец, только что потенциальный преемник президента России и по совместительству секретарь Совбеза Патрушев снова публично размышляет о причине "спецоперации". "Это вынужденная превентивная мера – уровень угрозы безопасности России вышел на уровень, который угрожал ее существованию". Прямая речь товарища… — отметил Подоляк.

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Он продолжил, что "все эти должностные субъекты РФ говорят: "Мы пришли в другую страну, массово геноцидим там гражданских, все взрываем и уничтожаем, потому что это… превентивная мера. Непосредственной угрозы и близко не было, но мы все равно решили их убивать. Жестоко вырезать. А все остальное – ложь и пропаганда".

"По сути, все это – прямые личные показания. С очень точными юридическими формулировками. Доказывающие заведомый умысел на убийство. В составе группы", – резюмировал советник руководителя ОП.

Напомним, Подоляк также сообщил, что на сегодняшний день переговорный процесс между Украиной и РФ приостановлен, так как после встречи в Стамбуле каких-либо существенных изменений не было.

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