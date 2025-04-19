Угрозы США об отказе от переговоров: Тhe Guardian пишет о нехватке опыта в команде Трампа

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Команда американского президента Дональда Трампа выражает нехватку опыта и терпения, угрожая отказаться от мирных переговоров с Украиной. Если это произойдет – решение сыграет на руку Кремлю.

Об этом говорится в материале The Guardian.

Непонятно, угрожала ли администрация Трампа отказаться от российско-украинского мирного соглашения как переговорной тактики или просто потому, что ей не хватает концентрации на сложных переговорах – недостаток, преследовавший внешнюю политику Белого дома в течение первых трех месяцев пребывания в должности.

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Дипломатия, оказывается, тяжелая. 24 часа, за которые Дональд Трамп обещал прекратить боевые действия в Украине, давно прошли.

"Если Трамп вообще откажется от соглашения и войны - это решение все равно сыграет на руку Путину - лишит Украину ключевого союзника и финансового помощника в ее борьбе с Россией. Москва, похоже, считает ситуацию беспроигрышной: или заключить выгодное соглашение с Белым домом, или ждать, пока Трамп потеряет терпение. Что он сейчас?"

В тяжелых переговорах по прекращению огня российской войны в Украине всегда был пробел в экспертных знаниях. Теперь у администрации, похоже, не хватает терпения, и она дала понять, что готова уйти. У Украины такой возможности нет, констатирует издание.

Напомним, в администрации Дональда Трампа назвали условие, когда США могут выйти из переговоров по войне.