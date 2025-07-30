Угрозы Трампа России: смогут ли санкции изменить течение войны

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп признал, что финансовые санкции против России в ответ на войну в Украине могут не сработать.

Об этом пишет The New York Times.

Об этом он заявил в беседе с журналистами на борту Air Force One. По словам Трампа, через десять дней Соединенные Штаты могут ввести новые меры, включая тарифы и другие ограничения, однако он не уверен в их эффективности.

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«Не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что, очевидно, Путин хочет продолжать войну», — сказал Трамп, имея в виду президента России Владимира Путина. Мы планируем ввести тарифы и другие мероприятия. Это может повлиять, а может и нет. Но это возможно.

Ранее Трамп предлагал, что сможет покончить с войной в Украине, обратившись к Путину «как мужчина к мужчине». Он также неоднократно критиковал президента Украины Владимира Зеленского, изображая его и Украину не как жертвы, а ответственных за конфликт. Однако впоследствии его риторика стала более сдержанной, и угрозы санкций вызвали вопрос о реальных рычагах влияния США на Кремль и готовности Трампа их применять.

Исполнительный вице-президент Центра международной политики Мэтт Дасс отметил, что Трамп, вероятно, осознает, что проблема не в Зеленском, а в Путине. По его словам, президент США раньше уверенно оценивал свои возможности вести переговоры, однако теперь реальность заставляет его сомневаться.

Трамп объявил, что даст России около 10–12 дней на прекращение войны, прежде чем применит санкции, что короче предыдущего срока в 50 дней, который он озвучивал в начале июля. Он угрожает ввести вторичные тарифы для стран, торгующих с Россией, в частности, для Китая, Индии и Турции, что может привести к обострению глобальной торговой войны.

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Несмотря на угрозы, санкции до сих пор не были введены в полном объеме. Законопроект, предусматривающий жесткие ограничения для российского энергетического сектора, который мог бы нанести существенный ущерб Москве, не получил поддержки среди лидеров республиканцев после того, как Трамп заявил о намерении действовать самостоятельно.

Эксперты считают, что ультиматум Трампа вряд ли изменит позицию Путина. Российский президент считает войну исторической миссией и уверен в своих силах на поле боя. Россия также подготовилась к санкциям: за последние годы экономика страны адаптировалась к ограничениям Запада, а также появились специальные программы для обучения уклонению от санкций.

Тем не менее, Россия все еще в значительной степени зависит от доходов от экспорта нефти и газа, составляющих около трети государственного бюджета. Введение вторичных тарифов для покупателей российских энергоносителей создаст дополнительное давление, но риски для мирового рынка, в том числе скачок цен на нефть, делают этот шаг чрезвычайно сложным.

Бывший заместитель помощника министра обороны США Эвелин Фаркас заявила, что Трампа имеет различные инструменты влияния — от санкций до увеличения военной помощи Украине. Она подчеркнула, что Трамп должен дать понять Москве, что война не может быть выиграна военным путем, и убедить даже ближайшее оцепление Путина в неизбежности поражения.

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Реакция Кремля была сдержанной.Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял заявления Трампа к сведению.

Аналитики отмечают, что непоследовательность и резкие изменения позиции США затрудняют давление на Россию. В то же время действия Трампа за последнее время свидетельствуют о более жестком подходе к проблеме.

Война в Украине продолжается и мир продолжает внимательно следить за развитием событий и позицией ключевых мировых игроков. Правительство США пока не сообщает о других возможных мерах, но отмечает стремление прекратить кровопролитие из-за военной поддержки Украины и жестких экономических ограничений для России.

Напомним, накануне Трамп объявил о сокращении срока для России на прекращение войны против Украины с 50 до 10 дней, объяснив это отсутствием прогресса.

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В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что решение Трампа — это четкая и своевременная позиция.