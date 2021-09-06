Угрозы Зеленскому от неизвестного и восстановления слушаний по катастрофе рейса MH17. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Служба безопасности Украины получила сообщение с угрозами первым лицам государства. Подозреваемого уже задержали. Читать дальше ->
- Президент США Джозеф Байден обязательно посетит Украину, но не в этом году. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Читать дальше ->
- Украинская сторона готова к встрече президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина. Читать дальше ->
- Слушания по делу о катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 года возобновляются 6 сентября в суде в Нидерландах. Читать дальше ->
- В Афганистане убили пресс-секретаря нацсопротивления, но антиталибское движение уничтожил одного из ключевых командиров боевиков. Читать дальше ->