Уходит вслед за мужем: правительство согласовало увольнение жены Хомчака с должности главы Черниговской ОГА

Вместо Анны Коваленко, новым главой Черниговской ОГА назначили Вячеслава Чауса

Кабинет министров согласовал освобождения Анны Коваленко с должности председателя Черниговской ОГА. Это произошло на следующий день после отставки ее мужа Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 28 июля.

Вместо Анны Коваленко, новым главой Черниговской ОГА назначили Вячеслава Чауса. Сейчас Чаус работает заместителем гендиректора по земельным и социальным вопросам АО "Укргаздобыча" группы "Нафтогаз". Согласно его электронной декларации за прошлый год он получил более 11 миллионов грн зарплаты.

Напомним, 15 октября 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Коваленко председателем Черниговской областной госадминистрации. Тогда она была единственной женщиной, которая возглавляла ОГА в Украине. Президент отозвался об Анне Коваленко, как о порядочном, честном и профессиональном человеке.

15 октября также стало известно, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак женился на новой председателем Черниговской облгосадминистрации Анной Коваленко. Известно, что Анне Коваленко 29 лет, а Руслану Хомчак — 53. Разница в возрасте составляет 24 года. В январе Коваленко родила дочь Марию.

Главнокомандующий ВСУ и новая руководительница Черниговской облгосадминистрации поженились

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