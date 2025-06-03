Ухудшатся ли отношения с Польшей во время президентства Навроцкого: прогноз экс-посла

Бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица

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С победой Кароля Навроцкого на президентских выборах отношения между Украиной и Польшей могут стать более жестокими.

Об этом сообщил бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица в подкасте УП.

«Я думаю, что апокалипсиса не наступит и кардинально все сразу не изменится. Очевидно, будет жестче сотрудничать с Польшей, потому что Навроцкий — представитель правой партии и сам по себе консервативный, националистически настроенный», — заявил Дещица.

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Навроцкий получил поддержку крайне правых сил на уровне 80%. Однако Дещица напомнил, что при его восьмилетней работе в Польше откровенно антиукраинской риторики почти не было.

«Сейчас в Польше находится большое количество украинцев и у поляков, желают они этого или нет, присутствует украинский фактор. И некоторым он мешает, особенно тем слоям населения, которые сами рассчитывают на социальную помощь. Хотя на самом деле примерно 80-85% украинцев, которые находятся в Польше, работают и привносят свою пользу польскому бюджету», — отметил экс-посол.

Еще один вызов — активность российской пропаганды, которая разжигает споры между странами. Несмотря на это, Дещица уверен: Украине стоит искать общие интересы с Польшей и сосредотачиваться на взаимовыгодном сотрудничестве.

Напомним, эксперт ответил, изменится ли поддержка Украины с новым президентом Польши.

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