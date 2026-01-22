Уиткофф анонсировал следующий раунд переговоров о мире в Украине

Стив Уиткофф / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Мирные переговоры по окончании войны в Украине продолжатся после встреч американских представителей в Москве. Последующие обсуждения запланированы в Абу-Даби.

Об этом заявил специальный представитель США Стив Уиткофф.

Он уточнил, что переговорный процесс выходит на финальный этап.

«Сегодня вечером едем в Москву. Мы не остаемся на ночь. Прямо в Абу-Даби. Это важный момент, потому что у Абу-Даби будут рабочие группы», — сказал он.

В то же время, Стив Уиткофф отметил прогресс в переговорах и высоко оценил украинскую команду переговорщиков.

Напомним, в Соединенных Штатах в субботу, 17 января, начались переговоры по мирному соглашению в российско-украинской войне. Консультации продолжались на протяжении всех выходных.

Впоследствии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил в соцсетях об итогах переговоров в США.

«Предметно обсудили экономическое развитие и prosperity plan, а также гарантии безопасности для Украины — с фокусом на практических механизмах их реализации и имплементации», — сообщил Умеров.

Переговоры на уровне команд будут продолжаться на следующем этапе консультаций в Давосе. Там, напомним, продлится Всемирный экономический форум с 19 по 23 января.