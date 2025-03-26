"Уиткофф часто цитирует кремлевские нарративы" – Зеленский о том, как будет отвечать Украина

Зеленский заверил, что Украина не будет соглашаться с российскими нарративами, откуда бы они не звучали.

Некоторые политические деятели в США сейчас, к сожалению, находятся под влиянием российских нарративов. В частности, спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью Eurovision News.

"Уиктофф действительно очень часто цитирует кремлевские нарративы. Я считаю, что это не приблизит нас к миру. Это лишь, к сожалению, ослабит давление американцев на РФ. Мы можем лишь своими действиями исправлять это информационное поле. Мы пытаемся это делать. Я общался с президетом Трампом неоднократно. И мы стараемся на уровне разведок обмениваться реальной правдивой информацией. Потому что заявления Уиктоффа нам очень мешают. Мы боремся с Путиным и не хотим, чтобы у него было много помощников. Потому что нам и так сложно, потому что мы боремся со страной, в 40 раз больше Украины. Мы хотим, чтобы американцы были на нашей стороне", – сказал Зеленский.

Говоря о Уиткоффе, президент также добавил, что "он не военный, а хорошо продает недвижимость".

Зеленский заверил, что Украина не будет соглашаться с российскими нарративами, откуда бы они не звучали.

"Я не могу быть не благодарен Америке за все, что они сделали. Но сегодня они очень часто находятся под влиянием русских нарративов. И мы не можем соглашаться с этими нарративами. Мы боремся за себя и будем бороться с этими нарративами, где бы они ни были. У нас просто нет другого выхода. Мы боремся за свою независимость и за свое существование", – отметил глава государства.

Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс вступился за Стива Виткоффа после его скандального интервью об Украине.

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