Уиткофф говорил с руководителем украинской делегации после Москвы: Сибига предоставил подробности

Министр иностранных дел Андрей Сибига / © Associated Press

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил о телефонном контакте руководителя украинской делегации с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом после переговоров в Москве 2 декабря.

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на комментарий Сибиги.

«Был контакт руководителя украинской делегации с господином Виткоффом, поскольку это телефонный контакт, по соображениям безопасности, сложно представить, чтобы обсуждались детали этой встречи. Это процесс чувствительный, что сообщили представители американской делегации, что по их оценке разговоры в Москве для мирного процесса имели положительное значение, это их оценка и пригласили украинскую делегацию для продолжения наших разговоров в Америку в ближайшее время», — сообщил Сибига.

Напомним, встреча Уиткоффа с главой РФ Путиным продолжалась почти 5 часов.

Также известно, что США обновили мирный план (с 28 до 19 пунктов) после консультаций с Киевом в Женеве и Флориде.