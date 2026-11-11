Уиткофф и Кушнер едут к Путину после сложных переговоров: что известно о новой встрече

Стив Уиткофф и Владимир Путин во время последней встречи / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин 12 ноября проведет встречу со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Американские представители прибудут в Москву по завершении двухдневных мирных переговоров Украины, России и США в Абу-Даби.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передают российские СМИ.

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По его словам, встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером состоится в первой половине дня 12 ноября.

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Также Ушаков заявил, что вопрос формата предстоящих переговоров с участием европейских стран будет рассматриваться с учетом результатов встреч в Абу-Даби.

Ожидается, что американские спецпосланники обсудят с Путиным итоги переговоров и дальнейшие шаги по возможному урегулированию войны в Украине.

В то же время, как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, разговор Путина и Трампа по итогам трехсторонних переговоров делегаций в Абу-Даби пока не планируется.

Что известно о результатах переговоров в Абу-Даби

Напомним, 11 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах завершился второй день мирных переговоров с участием Украины, России и США.

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Глава Офиса президента Кирилл Буданов отказался раскрывать подробности обсуждений, в частности, продолжает ли Москва требовать вывода ВСУ из Донбасса. По его словам, содержание переговоров будет оставаться непубличным до достижения конкретного результата.

В то же время глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал этот раунд одним из самых тяжелых, поскольку российская делегация прибыла с жесткими требованиями.

Несмотря на это, по словам Арахамии, сторонам удалось договориться о новом масштабном обмене пленными, который может стать одним из самых больших за время войны. Конкретные параметры обмена пока не объявлены.

Нардеп также заявил, что переговорный процесс получил положительный импульс и есть возможность найти решение к Новому году.

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Американские представители Уиткофф и Кушнер в свою очередь сообщили о значительном прогрессе в обсуждении гарантий безопасности для Украины.

В то же время глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что одной из центральных тем была будущая система европейской безопасности. При этом Москва не продемонстрировала готовность отказаться от своих территориальных претензий к Украине.

После встречи американских спецпосланников с Путиным стороны намерены определить возможную дату следующего раунда переговоров. Также Уиткофф и Кушнер должны провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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