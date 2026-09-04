ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
825
Время на прочтение
1 мин

Уиткофф и Кушнер едут в Киев и Москву с планом завершения войны: Трамп раскрыл детали

Команда Трампа везет в Москву и Киев план завершения войны.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер направляются в Киев и Москву с конкретным планом, который должен остановить боевые действия.

Об этом сообщает президент США Дональд Трамп.

План завершения войны в Украине — что известно

Во время общения с журналистами главу Белого дома спросили, привезут ли его представители новые предложения во время предстоящих визитов.

В ответ Трамп подтвердил, что речь идет о конкретном предложении, направленном на завершение российско-украинской войны.

Содержание этого документа американский лидер раскрывать не стал. В то же время он снова отметил свои предыдущие достижения, заявив, что завершил уже восемь войн, однако не получил за это Нобелевскую премию.

Уиткофф и Кушнер приедут в Киев — последние новости

Напомним, переговорщики президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Москву, а в воскресенье, 6 сентября, прибудут на переговоры в Киев.

Украинская сторона уже провела расширенное дипломатическое совещание и приступила к детальной подготовке к предстоящей встрече.

Ранее мы писали, что спецпредставители американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могли прибыть в Киев уже в воскресенье, 6 сентября, после переговоров в Москве. Вашингтон даже рассматривал вариант перелета в Борисполь.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie