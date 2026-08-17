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Уиткофф и Кушнер могут не доехать до Киева: что говорят в Белом доме
В Белом доме сообщили, что возможный визит Уиткоффа и Кушнера в Киев обсуждается, но окончательного решения о поездке еще нет.
Поездка спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев обсуждалась, однако по состоянию на сегодняшний день ее проведение не подтверждено.
Об этом "Суспільному" сообщил американский чиновник в Белом доме.
Ранее появилась информация, что Виткофф и Кушнер могут приехать в Украину во второй половине августа и принять участие в мероприятиях по случаю 35-летия Независимости Украины.
Бывший посол Украины в США Ольга Стефанишина также подтверждала, что возможность приезда американских представителей обсуждали во время последней встречи президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. На встрече присутствовал и Уиткофф.
В то же время, по словам Стефанишиной, конкретной даты поездки тогда не согласовали.
Что известно о возможном визите
Ранее СМИ сообщали, что Виткофф и Кушнер могут посетить Украину именно во второй половине августа - на фоне американских усилий по поиску путей завершения войны.
О возможном приезде представителей Трампа также заявляла американская блоггерша Лора Лумер после своего визита в Украину и разговора с Зеленским.
Бывший заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО Джим Таунсенд предполагал, что потенциальные переговоры Уиткоффа и Кушнера в Киеве могут касаться условий завершения войны.
По его мнению, Вашингтон заинтересован в достижении политического результата в преддверии будущих избирательных кампаний в США, однако добиться от Киева уступок России будет сложнее, чем раньше.
«Время уходит, в частности, из-за промежуточных выборов, а также и из-за президентских выборов. Думаю, республиканцы и особенно Трамп хотят здесь победить. Они хотят иметь возможность заявить, что именно они принесли мир Украине и России, каким бы этот мир ни был», — заявлял Таунсенд.