ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
235
Время на прочтение
1 мин

Уиткофф и Кушнер начали подготовку к наибольшему обмену пленными между Украиной и РФ

Договоренность о его проведении была достигнута на этой неделе на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Обмен пленными 26 июня 2026

Обмен пленными 26 июня 2026 / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Спецпредставители президента США Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — начали работу над проведением большого обмена пленными между Россией и Украиной.

Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

«По поручению президента Трампа, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер активно работали с обеими сторонами российско-украинской войны, чтобы окончательно положить конец этому конфликту… и начали работу над тем, что может стать самым большим обменом пленными за время войны», — написала Анна Келли в соцсети Х.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в ходе первого раунда мирных переговоров Украины и России в Абу-Даби стороны договорились о масштабном обмене пленными.

«Освобождение пленных — это приоритет. Подробно говорили о содержании гарантий безопасности Украины и фундаменте их долговременного функционирования. Нужны реальные инструменты заблокировать любое повторение войны. Была и тематика необходимости деэскалационных шагов», — сказал он.

Отметим, последний обширный обмен между Украиной и Россией состоялся в октябре. В рамках обмена из плена удалось освободить 261 украинского военнослужащего. В Координационном штабе уточнили, что более половины из них попали в плен в 2022 году, в частности во время обороны Мариуполя. Еще девять гражданских.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie