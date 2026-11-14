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Уиткофф и Кушнер начали подготовку к наибольшему обмену пленными между Украиной и РФ
Договоренность о его проведении была достигнута на этой неделе на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.
Спецпредставители президента США Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — начали работу над проведением большого обмена пленными между Россией и Украиной.
Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.
«По поручению президента Трампа, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер активно работали с обеими сторонами российско-украинской войны, чтобы окончательно положить конец этому конфликту… и начали работу над тем, что может стать самым большим обменом пленными за время войны», — написала Анна Келли в соцсети Х.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в ходе первого раунда мирных переговоров Украины и России в Абу-Даби стороны договорились о масштабном обмене пленными.
«Освобождение пленных — это приоритет. Подробно говорили о содержании гарантий безопасности Украины и фундаменте их долговременного функционирования. Нужны реальные инструменты заблокировать любое повторение войны. Была и тематика необходимости деэскалационных шагов», — сказал он.
Отметим, последний обширный обмен между Украиной и Россией состоялся в октябре. В рамках обмена из плена удалось освободить 261 украинского военнослужащего. В Координационном штабе уточнили, что более половины из них попали в плен в 2022 году, в частности во время обороны Мариуполя. Еще девять гражданских.