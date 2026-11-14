Уиткофф и Кушнер начали подготовку к наибольшему обмену пленными между Украиной и РФ

Обмен пленными 26 июня 2026 / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

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Спецпредставители президента США Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — начали работу над проведением большого обмена пленными между Россией и Украиной.

Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

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«По поручению президента Трампа, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер активно работали с обеими сторонами российско-украинской войны, чтобы окончательно положить конец этому конфликту… и начали работу над тем, что может стать самым большим обменом пленными за время войны», — написала Анна Келли в соцсети Х.

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Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в ходе первого раунда мирных переговоров Украины и России в Абу-Даби стороны договорились о масштабном обмене пленными.

«Освобождение пленных — это приоритет. Подробно говорили о содержании гарантий безопасности Украины и фундаменте их долговременного функционирования. Нужны реальные инструменты заблокировать любое повторение войны. Была и тематика необходимости деэскалационных шагов», — сказал он.

Отметим, последний обширный обмен между Украиной и Россией состоялся в октябре. В рамках обмена из плена удалось освободить 261 украинского военнослужащего. В Координационном штабе уточнили, что более половины из них попали в плен в 2022 году, в частности во время обороны Мариуполя. Еще девять гражданских.

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