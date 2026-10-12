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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Уиткофф и Кушнер отложили запланированный визит в Москву — Axios

Переговорная пауза совпала с напряжением в отношениях США и Украины из-за требований Дональда Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Кушнер и Уиткофф

Кушнер и Уиткофф / © Associated Press

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву.

Об этом сообщает Axios.

Новую дату поездки определят только после того, как станет ясно, поддержат ли Украина и страны ЕС «новое согласованное предложение» в отношении президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер могут в ближайшее время приехать в Россию. По данным источников, визит может состояться в течение двух недель, однако конкретную дату еще не определили.

Накануне в США завершились переговоры о мире в Украине.

В Кремле утверждают, что выступают за «комплексное урегулирование конфликта» с Украиной, однако пока не видят перспектив дипломатического решения.

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