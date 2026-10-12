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Уиткофф и Кушнер отложили запланированный визит в Москву — Axios
Переговорная пауза совпала с напряжением в отношениях США и Украины из-за требований Дональда Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву.
Об этом сообщает Axios.
Новую дату поездки определят только после того, как станет ясно, поддержат ли Украина и страны ЕС «новое согласованное предложение» в отношении президента РФ Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер могут в ближайшее время приехать в Россию. По данным источников, визит может состояться в течение двух недель, однако конкретную дату еще не определили.
Накануне в США завершились переговоры о мире в Украине.
В Кремле утверждают, что выступают за «комплексное урегулирование конфликта» с Украиной, однако пока не видят перспектив дипломатического решения.