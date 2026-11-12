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Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву на переговоры с Путиным
В аэропорту Внуково представителей Соединенных Штатов встретил специальный представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев.
Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 12 ноября прибыли в Москву, где должны встретиться с Владимиром Путиным.
Об этом сообщили российские информагентства.
Во Внуково приземлился самолет, на борту которого были Уиткофф и Кушнер. В аэропорту американских переговорщиков встретил спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев.
Напомним, помощник Путина Юрий Ушаков анонсировал встречу с американскими переговорщиками в первой половине дня 12 ноября.
Кушнер заявлял, что они с Уиткоффом планируют обсудить с Путиным темы, затронутые во время трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби. После Москвы переговорщики намерены отправиться в Дублин на встречу с президентом Владимиром Зеленским.
В ходе переговоров в Абу-Даби 10 ноября стороны обсудили гарантии безопасности, требования России и послевоенное будущее. По словам Зеленского, первым итогом встреч стала договоренность о подготовке нового обмена.
Мирные переговоры в Абу-Даби — что известно
10–11 ноября 2026 года в Абу-Даби (ОАЭ) состоялись трехсторонние мирные переговоры по прекращению войны в Украине с участием делегаций Украины, России и США, а также при присутствии представителей ЕС и партнеров.
Стороны договорились о большом обмене пленными.
Территориальный вопрос остается одним из главных разногласий между Киевом и Москвой. Россия требует передачи ей районов Донбасса, которые остаются под контролем Украины. Киев исключает требования о выводе украинских войск с этих территорий.