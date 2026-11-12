Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву на переговоры с Путиным

Уиткофф и Путин / © Associated Press

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Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 12 ноября прибыли в Москву, где должны встретиться с Владимиром Путиным.

Об этом сообщили российские информагентства.

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Во Внуково приземлился самолет, на борту которого были Уиткофф и Кушнер. В аэропорту американских переговорщиков встретил спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев.

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Напомним, помощник Путина Юрий Ушаков анонсировал встречу с американскими переговорщиками в первой половине дня 12 ноября.

Кушнер заявлял, что они с Уиткоффом планируют обсудить с Путиным темы, затронутые во время трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби. После Москвы переговорщики намерены отправиться в Дублин на встречу с президентом Владимиром Зеленским.

В ходе переговоров в Абу-Даби 10 ноября стороны обсудили гарантии безопасности, требования России и послевоенное будущее. По словам Зеленского, первым итогом встреч стала договоренность о подготовке нового обмена.

Мирные переговоры в Абу-Даби — что известно

10–11 ноября 2026 года в Абу-Даби (ОАЭ) состоялись трехсторонние мирные переговоры по прекращению войны в Украине с участием делегаций Украины, России и США, а также при присутствии представителей ЕС и партнеров.

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Стороны договорились о большом обмене пленными.

Территориальный вопрос остается одним из главных разногласий между Киевом и Москвой. Россия требует передачи ей районов Донбасса, которые остаются под контролем Украины. Киев исключает требования о выводе украинских войск с этих территорий.

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