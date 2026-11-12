ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
166
Время на прочтение
1 мин

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву на переговоры с Путиным

В аэропорту Внуково представителей Соединенных Штатов встретил специальный представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Уиткофф и Путин

Уиткофф и Путин / © Associated Press

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 12 ноября прибыли в Москву, где должны встретиться с Владимиром Путиным.

Об этом сообщили российские информагентства.

Во Внуково приземлился самолет, на борту которого были Уиткофф и Кушнер. В аэропорту американских переговорщиков встретил спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев.

Напомним, помощник Путина Юрий Ушаков анонсировал встречу с американскими переговорщиками в первой половине дня 12 ноября.

Кушнер заявлял, что они с Уиткоффом планируют обсудить с Путиным темы, затронутые во время трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби. После Москвы переговорщики намерены отправиться в Дублин на встречу с президентом Владимиром Зеленским.

В ходе переговоров в Абу-Даби 10 ноября стороны обсудили гарантии безопасности, требования России и послевоенное будущее. По словам Зеленского, первым итогом встреч стала договоренность о подготовке нового обмена.

Мирные переговоры в Абу-Даби — что известно

10–11 ноября 2026 года в Абу-Даби (ОАЭ) состоялись трехсторонние мирные переговоры по прекращению войны в Украине с участием делегаций Украины, России и США, а также при присутствии представителей ЕС и партнеров.

Стороны договорились о большом обмене пленными.

Территориальный вопрос остается одним из главных разногласий между Киевом и Москвой. Россия требует передачи ей районов Донбасса, которые остаются под контролем Украины. Киев исключает требования о выводе украинских войск с этих территорий.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie