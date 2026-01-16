- Дата публикации
Уиткофф и Кушнер собираются снова поехать в Путин: Песков сообщил детали
В Кремле говорят, что они заинтересованы в визите американской делегации.
В Кремле рассчитывают, что новый визит спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию состоится, как только дата будет согласована.
Об этом сообщил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.
«Нет, пока они не определены, но мы, безусловно, заинтересованы в таком визите, мы его ожидаем», — отметил он.
Также Песков сказал, что «Россия открыта к диалогу».
«Украинское урегулирование невозможно без широкого обсуждения европейской безопасности. Для установления мира в Украине требуются совместные усилия на встречных треках. Пока европейцы не обращались в Кремль с запросом о контактах», — добавил Песков.
Ранее сообщалось, что посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют прибыть в Москву для встречи с Путиным в ближайшее время.
Напомним, Уиткофф и Кушнер уже приезжали в Москву для переговоров с Путиным в начале декабря 2025 года. Путин тогда назвал встречу необходимой и полезной, но отметил, что в американских предложениях по прекращению войны России против Украины есть пункты, с которыми Кремль не согласен.