Дмитрий Песков / © Getty Images

В Кремле рассчитывают, что новый визит спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию состоится, как только дата будет согласована.

Об этом сообщил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

«Нет, пока они не определены, но мы, безусловно, заинтересованы в таком визите, мы его ожидаем», — отметил он.

Также Песков сказал, что «Россия открыта к диалогу».

«Украинское урегулирование невозможно без широкого обсуждения европейской безопасности. Для установления мира в Украине требуются совместные усилия на встречных треках. Пока европейцы не обращались в Кремль с запросом о контактах», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют прибыть в Москву для встречи с Путиным в ближайшее время.

Напомним, Уиткофф и Кушнер уже приезжали в Москву для переговоров с Путиным в начале декабря 2025 года. Путин тогда назвал встречу необходимой и полезной, но отметил, что в американских предложениях по прекращению войны России против Украины есть пункты, с которыми Кремль не согласен.