К встрече присоединятся Стив Уиткофф и Джаред Кушнер / © president.gov.ua

Реклама

Главные европейские союзники Украины намерены продемонстрировать поддержку Киева 19 ноября на встрече в Берлине. В ней также примут участие специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Переговоры пройдут после встречи Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина.

Об этом пишет Reuters.

Реклама

Встреча «Коалиции желающих», в которую входят лидеры Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, а также глава НАТО Марк Рютте, проходит на фоне того, что Европа настаивает на участии в переговорах при поддержке США по прекращению войны.

Реклама

Лишь за несколько часов до начала встречи в Берлине Трамп и Путин встретились в Китае, где оба примут участие в саммите с главой Си Цзиньпином. Саммит в Шэньчжэне подогрев беспокойство в европейских странах, что решения, влияющие на войну и будущее континента, могут быть приняты без участия Европы.

Джаред Кушнер написал в соцсети X, что они уже направляются в Берлин для консультаций с президентом Зеленским и европейскими лидерами на встрече «Коалиции желающих».

По его словам, приоритетами этой поездки являются дальнейшее укрепление тесной координации с Украиной и Европой, работа над выработкой единой позиции по ключевым элементам прочного мира, а также совместная подготовка повестки дня и предложенного формата для следующего раунда многосторонних переговоров.

«Мы также изучим, как важная работа Коалиции желающих может способствовать послевоенным договоренностям в сфере безопасности, в частности, надежным гарантиям для Украины и более широким рамкам, укрепляющим европейскую стабильность и снижающим риск будущих конфликтов», — подчеркнул он.

Реклама

Кушнер добавил, что Дональд Трамп «решительно настроен положить конец этой ужасной войне и установить прочный мир, который сделает всю Европу безопаснее».

Немецкие чиновники заявили, что берлинская встреча будет сосредоточена на подтверждении обязательств по надежным и юридически обязательным гарантиям безопасности, которые вступят в силу после прекращения огня. По их словам, встреча избрана таким образом, чтобы европейские союзники Украины могли быстро и совместно отреагировать на любые заявления Шэньчжэня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча позволит обсудить переговоры с Уиткоффом и Кушнером, а также услышать детали встреч, которые Трамп провел в Китае.

«Украина четко заявляет о своем стремлении к миру. Мы всегда работаем конструктивно», – заметил Зеленский.

Реклама

В материале отмечается, что Штаты и Европа все больше отдаляются. Потому что администрация Трампа сократила поддержку Украины и настаивала на том, чтобы ее партнеры по НАТО платили больше за собственную оборону.

Германия и Великобритания отклонили критику США по поводу кампании Украины по глубоким ударам по российской нефтяной инфраструктуре и коммерческим складам.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что встреча в Берлине станет сигналом того, что европейские союзники сохраняют свою твердую поддержку Украины и что «мы, как всегда, едины в обеспечении справедливого и крепкого мира, который положит конец этой бессмысленной войне».

Великобритания объявит новые детали пакета поддержки Украины. В частности, это будут дальнобойные беспилотники, способные поражать глубоко на территории России, а также дроны для наблюдения и логистики.

Европейские страны, оказывающие Украине основную часть помощи, были в значительной степени отстранены от переговоров с Москвой под руководством США. На прошлой неделе они направили своих представителей на переговоры в Абу-Даби, но кремлевские чиновники заявили, что не соглашались принимать участие европейских чиновников в предстоящих переговорах.

В среду, 18 ноября, Европейская комиссия предложила Украине новый кредит в размере 45 миллиардов евро, чтобы помочь восполнить дефицит финансирования в размере 70 миллиардов евро на следующий год.

Контактная группа по обороне Украины, коалиция стран, координирующих военную помощь, также на этой неделе согласилась поставить большее вооружение Киеву, чтобы он мог продолжать боевые действия в течение зимы.

В этом месяце также начались большие военные учения в Польше, проведенные военным крылом «Коалиции желающих», чтобы проверить, как западные войска могут поддерживать мир в Украине после любого соглашения о прекращении боевых действий.

Переговоры в Берлине — главное

Напомним, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не участвовали в переговорах Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. В то же время они планируют встретиться с украинскими и европейскими официальными лицами, чтобы обсудить гарантии безопасности и план послевоенного экономического восстановления Украины.

Встреча состоится 19 ноября в Берлине – через неделю после того, как Уиткофф и Кушнер призвали Россию предложить собственное видение послевоенной системы безопасности в Европе. В Вашингтоне надеются, что эти параллельные дипломатические шаги помогут приблизить к завершению войны.

По словам источника издания, главная цель переговоров в Берлине — наработать действенные гарантии безопасности, которые смогут умерить будущую российскую агрессию против Украины, а также согласовать планы восстановления ее экономики. Помощники Трампа поддерживают регулярный контакт с Киевом и европейскими столицами, ведя параллельно диалог с Москвой. В администрации США называют встречу в Берлине и визит Трампа в Китай частью скоординированных дипломатических усилий.

Новости партнеров

Новости партнеров