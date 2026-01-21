Уиткофф и Кушнер везут Путину проект мира: детали визита американских дипломатов в РФ

Спецпосланники Трампа едут в Москву

В четверг, 22 января, спецпосланник США Стив Уиткофф и советник американского президента Джаред Кушнер прибудут в Москву. Главная цель визита — обсуждение мирного плана из 20 пунктов, который, по словам дипломатов, готов уже на 90%.

Несмотря на то, что Кремль пока не демонстрирует уступок в своих требованиях, американская сторона видит в этом визите шанс на реальный прогресс.

В свою очередь американский лидер Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

В четверг, 22 января, спецпосланник США Стив Уиткофф встретится с Владимиром Путиным. Об этом американский спецпосланник заявил в интервью CNBC.

Вместе с Уиткоффом на встречу к Путину поедет и советник и зять Трампа Джаред Кушнер.

Джаред Кушнер (слева) и Стив Уиткофф (справа) / © Getty Images

В Москве спецпредставители США должны обсудить с Путиным 20-пунктный план по прекращению войны. Речь идет о том, что он «готов более чем на 90%».

Уиткофф отметил, что запрос на встречу поступил именно от российской стороны. Он считает это важным сигналом того, что Москва заинтересована в диалоге.

Сейчас детали относительно места проведения переговоров держатся в тайне.

«Россияне пригласили нас приехать, и это с их стороны очень важное заявление. Мы с Джаредом поедем в четверг вечером и прибудем в Москву поздно ночью», — цитирует американского дипломата издание Bloomberg.

Встреча спецпредставителей США с Путиным в декабре 2025 года / © Associated Press

По словам дипломата, в последние недели в переговорах между Украиной и Россией есть «значительный прогресс», однако главной проблемой остается вопрос территорий.

Также Уиткофф считает, что россияне демонстрируют желание подписать соглашение по урегулированию войны в Украине. В то же время он отметил, что Кремль не проявляет никаких признаков уступок относительно требований к Украине.

«Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф дал понять, что, по его мнению, Владимир Путин хочет мирного соглашения с Украиной даже несмотря на то, что он не проявляет никаких признаков уступок по требованиям, включая установление контроля над восточной частью страны», — пишет Bloomberg со ссылкой на Уиткоффа.

Ранее, на полях форума в Давосе, состоялись двусторонние переговоры между представителями США и со специальным посланником президента России Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.

Встреча длилась более двух часов, по итогам которых Стив Уиткофф дал «позитивную» оценку переговорному процессу.

Действительно ли переговоры с РФ по миру зашли в тупик

Во время Всемирного экономического форума в Давосе Украина и США должны были бы заключить ключевой документ по экономическому процветанию между Украиной, США и Евросоюзом. Речь идет об инвестиционном плане на 800 миллиардов долларов, рассчитанный сроком на десять лет.

Однако из-за конфликта вокруг Гренландии соглашение не подписали.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по урегулированию ситуации продолжаются, и пока нет признаков «тупика».

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

«Тупика пока не вижу. Работают над документами. Это последняя миля, и она самая сложная. Имеем то, что мы имеем», — отметил президент.

Он также подчеркнул, что контакты между сторонами идут постоянно с участием нескольких ключевых переговорщиков.

В то же время он заявил, что есть три документа по завершению войны РФ против Украины. Документы почти готовы.

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Буданов отметил, что процесс мирных переговоров не происходит без Киева. В то же время он подчеркнул, что для достижения мира в Украине прилагаются огромные усилия.

Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина уже является полноценным участником переговорного процесса и активно сотрудничает с окружением Дональда Трампа. Он отметил, что диалог с Кремлем возможен только при условии сильной позиции Украины, которая зависит от единства партнеров и стабильных поставок оружия.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов / © Getty Images

«Понимаем, что со слабой позиции говорить с Россией невозможно. Поэтому нам критически необходимо дальнейшее единство и помощь партнеров: от вооружения до политического влияния общин. Раздоры между партнерами лишь играют на руку врагу», — подчеркнул Буданов.

Путин получил проект мира от Украины и ЕС в начале января

Иностранное издание Bloomberg сообщает, что в начале января Владимиру Путину через помощника неофициально передали проект мирного плана, согласованный с Украиной и европейскими странами. Эту информацию обнародовало агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Согласно им, документы направили в Москву для ознакомления.

Кремль / © Pixabay

Журналисты отмечают, что в Кремле расценили проект как значительный шаг вперед, но не окончательный. Многие позиции Москвы или отсутствовали, или сформулированы неудовлетворительно, однако сам факт их обсуждения был воспринят положительно.

«Многие вопросы, интересовавшие Москву, либо отсутствовали, либо сформулированы таким образом, который Кремль считал неудовлетворительным. Однако включение этих тем и тот факт, что работа над ними началась, были восприняты положительно», — пишет Bloomberg.

Bloomberg также сообщает, что Россия высоко оценила роль спецпредставителя Трампа Джареда Кушнера в структурировании переговорного процесса во время его визита в Москву в прошлом месяце.

Встреча Зеленского и Трампа в Давосе: что известно

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 22 января.

В то же время он заявил, что убежден в готовности президента России Владимира Путина заключить соглашение о мире в Украине.

Несмотря на заявления о необходимости оставаться в Киеве, президент Владимир Зеленский все же отправится в Давос, где должен встретиться с Дональдом Трампом.

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа 28 декабря 2026 года / © Владимир Зеленский

Издание Axios сообщает, что встреча лидеров может состояться в Альпах незадолго перед тем, как посланники Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву на встречу с Путиным.

Обе встречи будут посвящены мирному плану Трампа для Украины.

По информации ТСН.ua со ссылкой на источники в ОП, по состоянию на вечер 21 января Владимир Зеленский находится в Киеве.

Последовательность встреч имеет важное значение

Украинский журналист и публицист Виталий Портников отмечает, ключевыми факторами в переговорном процессе является порядок встреч украинской стороны с США и американской с Россией.

Портников считает, что если визит американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву состоится до встречи Трампа с Зеленским, это даст Путину возможность повлиять на позицию США.

Украинский журналист и публицист Виталий Портников / © elle.rs

Однако, если визит в Кремль состоится после переговоров лидеров США и Украины, Путин окажется в более сложной позиции, поскольку будет получать уже согласованную украинско-американскую позицию.

«Если Виткофф и Кушнер встретятся с Путиным до встречи Трампа и Зеленского, тогда может повториться ситуация, которую мы уже неоднократно наблюдали: когда перед украинско-американскими переговорами российский президент начинает рассказывать своим американским собеседникам о собственном миролюбии и конструктивности. Это сказывается на итогах договоренности между Соединенными Штатами и Украиной», — считает журналист.

Также он отмечает, что на переговорный процесс может повлиять обострение отношений США и Европы из-за темы Гренландии. Это может ослабить готовность Трампа обсуждать европейскую безопасность и даст Путину дополнительные возможности для манипуляций, ставя Украину перед сложным выбором относительно поддержки одной из сторон.

Напомним, спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер 2 декабря 2025 года имели безрезультатный визит в Москву. Тогда кремлевский диктатор применил несколько нехитрых трюков и заставил иностранных гостей блуждать по улицам российской столицы.

