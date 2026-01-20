Уиткофф и Кушнер встретились с Дмитрием в Давосе: подробности переговоров

Стив Уиткофф / © Getty Images

На полях Всемирного экономического форума в Давосе зафиксировали длительную встречу спецпредставителя Трампа Стивена Уиткоффа, советника президента США Джареда Кушнера со специальным посланником президента России Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Как сообщают пропагандистские ресурсы страны-агрессора, разговор длился более двух часов. Стив Уиткофф в комментарии российским медиа назвал эти переговоры «очень положительными».

По информации СМИ, сам Дмитриев цинично заявил о якобы «конструктивном характере» встреч и издал очередной манипулятивный тезис о том, что в мире якобы «все больше людей осознают правильность позиции России».

Что известно о форуме в Давосе

Всемирный экономический форум в Давосе (World Economic Forum, WEF) — это ежегодное международное событие. Форум объединяет мировых лидеров государств, правительств, международных организаций, бизнеса, финансовых институций, экспертов и представителей гражданского общества. Главной его целью является обсуждение ключевых глобальных вызовов, в частности безопасности, экономической стабильности, энергетики, технологий, климата и геополитики.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил журналистам, что после очередной атаки для него важно разработать план, как помочь людям.

Кирилл Буданов на форму заявил о сдержанном оптимизме по завершению войны и подчеркнул, что мир не может наступить мгновенно.

Ранее мы уже писали, что специальный посланник президента России Владимир Путин Кирилл Дмитриев на этой неделе посетит швейцарский курорт Давос. Там он проведет встречи с членами американской делегации на полях Всемирного экономического форума.