Уиткофф и Кушнер встретятся с Зеленским — в Axios узнали, когда и где
После переговоров советники Трампа планируют поездку в Европу для встречи с президентом Зеленским.
Глава России Владимир Путин 2 декабря принимает советников президента США Дональда Трампа — Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Кремле. А после переговоров в Москве Уиткофф и Кушнер отправятся на встречу с украинским главой Владимиром Зеленским в одну из европейских стран.
Об этом написал журналист Axios Барак Равид в Twitter.
«Ожидается, что после переговоров в Москве Уиткофф и Кушнер отправятся на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в одну из европейских стран», — сообщил Барак Равид.
Детали о повестке дня встреч или конкретных тем переговоров пока не раскрываются.
Напомним, министр иностранных дел Китая Ван прибыл в Москву одновременно со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.
Как сообщают медиа, Ван И с Сергеем Шойгу обсуждали взаимодействие спецслужб РФ и КНР.
Ранее говорилось, что визит Ван И совпал по времени с прибытием в Москву спецпосланника США Стивена Виткоффа, который встретится с Путиным. По предварительным данным, к ним присоединится и Джаред Кушнер — зять американского президента Дональда Трампа.