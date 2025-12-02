ТСН в социальных сетях

Политика
867
1 мин

Уиткофф и Кушнер встретятся с Зеленским — в Axios узнали, когда и где

После переговоров советники Трампа планируют поездку в Европу для встречи с президентом Зеленским.

Вера Хмельницкая
Уиткофф и Кушнер встретятся с Зеленским — в Axios узнали, когда и где

Путин 2 декабря принимает советников президента США Дональда Трампа — Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера / © Associated Press

Глава России Владимир Путин 2 декабря принимает советников президента США Дональда Трампа — Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Кремле. А после переговоров в Москве Уиткофф и Кушнер отправятся на встречу с украинским главой Владимиром Зеленским в одну из европейских стран.

Об этом написал журналист Axios Барак Равид в Twitter.

«Ожидается, что после переговоров в Москве Уиткофф и Кушнер отправятся на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в одну из европейских стран», — сообщил Барак Равид.

Детали о повестке дня встреч или конкретных тем переговоров пока не раскрываются.

Напомним, министр иностранных дел Китая Ван прибыл в Москву одновременно со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.

Как сообщают медиа, Ван И с Сергеем Шойгу обсуждали взаимодействие спецслужб РФ и КНР.

Ранее говорилось, что визит Ван И совпал по времени с прибытием в Москву спецпосланника США Стивена Виткоффа, который встретится с Путиным. По предварительным данным, к ним присоединится и Джаред Кушнер — зять американского президента Дональда Трампа.

