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Уиткофф и Кушнер вылетели из Москвы: в Кремле раскрыли детали переговоров
Ушаков назвал переговоры с представителями США конструктивными, но без конкретики.
Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер завершили переговоры с Путиным в Москве. Помощник диктатора Юрий Ушаков поделился подробностями встречи.
Об этом пишут пропагандисты.
«Разговор Путина с Уиткоффом и Кушнером был содержательным, конструктивным, откровенным и полезным. Спецпредставители поддержали предложение Путина организовать гуманитарную миссию в Константиновке по опыту Олешков. РФ и США договорились о продолжении трехсторонних переговоров», — сказал Ушаков.
По его словам, Москва надеется, что «Уиткофф и Кушнер донесут сигналы из Москвы европейцам и украинцам в Дублине».
Визит Кушнера и Уиткоффа в Москву — что известно
Посланники США встретились в Кремле с Путиным днем в четверг, 12 ноября. Перед этим Стив Уиткофф и Джаред Кушнер переговорили с помощником российского президента Юрием Ушаковым и его спецпредставителем Кириллом Дмитриевым.
Стив Уиткофф заявил о прогрессе и новой договоренности по Украине.
Накануне в Абу-Даби завершились двухдневные трехсторонние переговоры России, Украины и США.
После их завершения была объявлена договоренность о новом масштабном обмене военнопленными, параметры которого представители США и планировали обсудить с президентом России Владимиром Путиным в Москве в четверг, а позже того же дня — с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине, где в настоящее время проходит неформальный саммит ЕС.