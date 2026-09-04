Уиткофф "начал бояться": визит представителей Трампа в Киев под угрозой срыва — СМИ

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер / © Associated Press

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Планируемый на 6 сентября визит в Киев представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера оказался под угрозой срыва. Уиткофф опасается ехать в украинскую столицу из-за закрытого воздушного пространства и позиции России.

Об этом сообщил Kyiv Independent со ссылкой на осведомленного с ситуацией собеседника.

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Уиткофф и Кушнер могут изменить планы поездки в Киев, которая была запланирована на 6 сентября. По словам источника, Уиткофф «начал бояться», после чего начали рассматривать другие варианты проведения визита.

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«Россияне не хотят, чтобы они приезжали сюда, в Киев, а Уиткофф всегда чувствителен к настроениям россиян. Там им говорят, что это опасно», — сказал собеседник издания.

Несколько источников Kyiv Independent, знакомых с подготовкой поездки, рассказали, что американская делегация рассматривала возможность добраться до Киева самолетом. В то же время из-за логистических проблем и ситуации с безопасностью окончательное решение о поездке пока не принято, а ее сроки могут измениться.

Ранее источник издания сообщал, что Уиткофф не хотел ехать в украинскую столицу поездом, поскольку воздушное пространство над Киевом остается закрытым.

Близкий к администрации президента США источник подтвердил Kyiv Independent, что поездка представителей американского лидера планировалась, но ее все еще могут отменить.

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Заметим, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Белый дом, вероятно, снова попросит Украину воздержаться от ударов по Москве во время пребывания Уиткоффа и Кушнера. В то же время, Песков не уточнил, готова ли РФ со своей стороны взять на себя подобные обязательства, пока американские чиновники будут находиться в Киеве.

Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев — что известно о планах

Напомним, 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке ко встрече в Киеве с представителями президента США Дональда Трампа, даты которой уже предварительно согласованы. По словам главы государства, украинская команда находится в круглосуточной коммуникации с американской стороной, которая также планирует визит в Москву.

4 сентября народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Уиткофф и Кушнер рассматривали возможность прибыть в Киев самолетом 6 сентября после визита в Москву. Парламентарий отметил, что Вашингтон серьезно обсуждал вариант перелета непосредственно в Борисполь. Однако, по мнению Гончаренко, планам может помешать российская атака: в пятницу дрон попал по самолету в киевских Жулянах.

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