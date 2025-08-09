Уиткофф неправильно понял Путина, восприняв ультиматум за уступку — BILD

Не знает, о чем говорит: Уиткофф неправильно понял требования Путина – BILD / © Associated Press

Реклама

Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф во время визита в Москву неправильно понял заявления диктатора Путина об условиях прекращения огня и воспринял их как уступку, в то время как РФ наоборот не собирается отступать от своих требований.

Об этом пишет немецкое издание BILD.

По данным издания, даже до мирного саммита на Аляске 15 августа Кремль не отступил от своего максимального требования о полном контроле над пятью украинскими регионами: Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областями и Крымом.

Реклама

РФ лишь предложила «секторальные соглашения о прекращении огня», такие как взаимный отказ от нападений на энергетические объекты или крупные города по линии фронта. Однако это никак не означает остановки крупных наступательных операций России вдоль линии фронта.

США же предложили заморозить конфликт на текущем фронте — в обмен на значительную отмену санкций и новые экономические соглашения с Россией. По данным BILD, это предложение Кремль отклонил.

Уиткофф не знает, о чем говорит

Еще хуже, специальный посланник Трампа Уиткофф совершенно неправильно понял некоторые заявления россиян и, таким образом, неправильно интерпретировал их как уступку Путина. Он неправильно интерпретировал требование России о «мирном выводе» украинцев из Херсона и Запорожья как предложение «мирного вывода» россиян именно из оккупированной части этих регионов

«Уиткофф не знает, о чем говорит», — заявил украинский чиновник в разговоре с BILD. По информации редакции, такую оценку разделяют представители германского правительства.

Реклама

По информации издания, вечером 7 июля состоялась телефонная конференция между США — а именно спецпосланником Уиткоффом, госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Венсом — и европейскими партнерами.

Европейцы американскую сторону воспринимали как хаотическую и разобщенную. У европейцев создалось впечатление, что американцы еще сами не пришли к единому пониманию происходящего. Это было связано, прежде всего, с Уиткоффом, чьи заявления о его разговоре с Путиным в Кремле были восприняты как сбивчивые. Европейцам он показался малокомпетентным, когда говорил о территориальных вопросах.

Кроме того, по-видимому, между Уиткоффом и Рубио есть разногласия по поводу роли Европы. Госсекретарь подчеркивал, что европейцы должны быть вовлечены в переговорный процесс, в то время как Венс и Виткофф хотели лишь информировать Европу о результатах дальнейших шагов Трампа.

Напомним, что 6 августа состоялась встреча Стива Уиткоффа и диктатора Путина, которая длилась два часа.

Реклама

После встречи Трамп написал о «значительном прогрессе». Кроме того, по итогам визита Уиткоффа Трамп заявил о возможной встрече с Путиным.

По мнению Института изучения войны (ISW), Кремль использует Уиткоффа против самого Трампа.