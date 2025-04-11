Уиткофф отправился к Путину говорить о войне: в Axios назвали дедлайн достижение перемирия

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф / © Associated Press

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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Россию, где 11 апреля должен встретиться с президентом страны Владимиром Путиным. Если перемирие в войне РФ против Украины не будет достигнуто до конца месяца, президент США Дональд Трамп может инициировать новые санкции против России.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на ознакомленный с поездкой источник.

Это будет третья встреча Уиткоффа с Путиным, поскольку американский лидер активно продвигает идею прекращения огня в войне между Россией и Украиной.

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Трамп разочарован медленным продвижением переговоров в последние недели. Он заявил, что был «очень зол» из-за комментариев Путина по Украине.

«Если перемирие не будет достигнуто до конца месяца, Трамп может инициировать новые санкции против России — либо путем указа, либо через обращение в Конгресс с просьбой принять новый санкционный закон», — говорится в статье со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Издание также напомнило прошлонедельное заявление госсекретаря США Марко Рубио. Тот сказал: «Мы узнаем уже довольно скоро — через несколько недель, а не месяцев — серьезно ли Россия настроена на мир. Я надеюсь, что да».

К слову, накануне в Госдепартаменте США заявили, что переговоры об окончательном прекращении войны в Украине начнутся по достижении договоренностей о прекращении огня между сторонами.