Уиткофф сделал неожиданное заявление по "обмену территорий": какие уступки со стороны РФ

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Сецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия пошла на уступки по пяти регионам Украины.

Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на комментарии Уиткоффа телеканалу CNN.

Он добавил, что уступки, на которые согласилась Россия, не предполагают поглощения всей Украины.

По словам представителя американского президента, этот вопрос не обсуждался во время саммита Трампа и Путина на Аляске 15 августа.

При этом он добавил, что вопросы «обмена территориями» будут обсуждаться на встрече Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским на встрече в понедельник, 18 августа, в Вашингтоне.

«Трамп понимает, что именно украинцы должны решать, как обмениваться землями или договариваться с россиянами относительно территорий. Именно поэтому Зеленский и европейские лидеры едут на встречу с президентом США в понедельник, чтобы принять это решение», — заявил Уиткофф.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с содержанием разговора Трампа и Зеленского после саммита на Аляске, сообщило, что американский президент якобы передал требования хозяина Кремля по украинским территориям.

Путин якобы готов заморозить большинство линии фронта, если украинские войска выйдут с территории всей Донецкой области. Однако Зеленский отверг это требование.

Журналист американского издания Axios Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с содержанием переговоров Трампа и Путина, сообщил, что президент государства-агрессора выразил готовность заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях взамен на вывод украинских войск из Донецкой области.

Во время интервью после саммита Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией и добавил, что готов присутствовать на возможной встрече Зеленского и Путина.

В понедельник, 18 августа, в Вашингтоне украинский президент Владимир Зеленский будет требовать у Дональда Трампа разъяснений относительно отказа американского лидера от требования о прекращении огня.