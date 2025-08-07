- Дата публикации
Уиткофф сообщил детали разговора с Путиным советникам по безопасности ряда стран
Президент Зеленский не уточнил, представители каких именно стран приняли участие в сегодняшнем разговоре.
В четверг, 7 августа, состоялась встреча советников по вопросам безопасности Украины и ряда стран-партнеров, на которой спецпредставитель президента США Стив Уиткофф должен был проинформировать их о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить дальнейшие действия.
О проведенной встрече сообщил в заметке в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.
«Советники по безопасности провели довольно долгий разговор, очень подробный. Весомый состав участников был на разговоре. Это важно», — написал он.
Украинский лидер выразил благодарность за настоящее желание остановить убийства и обеспечить длительный мир.
«На разговоре договорились завтра продолжить: много еще надо поработать», — добавил он.
Зеленский не уточнил, представители каких именно стран приняли участие в сегодняшнем разговоре.
Ранее американское издание Axios со ссылкой на собственные источники сообщило, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф планировал провести видеоконференцию с высокопоставленными чиновниками из Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании.
Кроме обсуждения результатов встречи Уиктоффа с президентом РФ Владимиром Путиным и дальнейших действий, темой разговора должна была стать возможная встреча Дональда Трампа и Путина.
Напомним, 6 августа президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник провел очень продуктивную встречу с Путиным, во время которой был достигнут значительный прогресс.
После визита своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву президент США Дональд Трамп также заявил о возможной встрече с Путиным.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что во время встречи с Уиткоффом президент РФ Владимир Путин заявил, что хотел бы встретиться с Дональдом Трампом в какой-то момент.