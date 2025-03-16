Уиткофф: США, Украина и Россия сблизили позиции, Трамп может поговорить с Путиным уже на следующей неделе

По его словам, Кремль склоняется к философии Трампа по поводу прекращения войны, и стороны значительно сблизили свои позиции.

Американские переговорные группы на этой неделе проведут встречи с украинской стороной, а также продолжат контакты с Россией.

Об этом заявил специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф в эфире CNN.

По его словам, Кремль склоняется к философии Трампа по поводу прекращения войны, и стороны значительно сблизили свои позиции.

"До этого было несколько встреч, на которых стороны оставались на значительном расстоянии друг от друга. Но сегодня мы гораздо ближе к реальному прогрессу", – заявил Уиткофф.

Он также прокомментировал основные требования России к Украине, которые включают в себя:

Капитуляция украинских войск в Курской области, часть которой контролируют Силы обороны Украины.

Международное признание оккупированных территорий как российских.

Ограничение возможностей Украины по мобилизации армии.

Прекращение военной помощи Западу и запрещение иностранных миротворцев в Украине.

Уиткофф не опроверг эти условия, но отметил, что после последних раундов переговоров разногласия между сторонами уменьшились.

"Мы получили положительные результаты в Саудовской Аравии, а также в разговорах с президентом Путиным. Теперь мы садимся за стол переговоров и ищем пути дальнейшего сближения позиций", – добавил он.

Уиткофф также ожидает, что президент США Дональд Трамп поговорит с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча Уиткоффа с Путиным была "очень положительной и продуктивной", но ситуация остается сложной. Он отметил, что есть основания для осторожного оптимизма, но российскую позицию еще предстоит детально изучить.