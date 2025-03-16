Уиткофф: США, Украина и Россия сблизили позиции, Трамп может поговорить с Путиным уже на следующей неделе

По его словам, Кремль склоняется к философии Трампа по поводу прекращения войны, и стороны значительно сблизили свои позиции.
Американские переговорные группы на этой неделе проведут встречи с украинской стороной, а также продолжат контакты с Россией.
Об этом заявил специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф в эфире CNN.
По его словам, Кремль склоняется к философии Трампа по поводу прекращения войны, и стороны значительно сблизили свои позиции.
"До этого было несколько встреч, на которых стороны оставались на значительном расстоянии друг от друга. Но сегодня мы гораздо ближе к реальному прогрессу", – заявил Уиткофф.
Он также прокомментировал основные требования России к Украине, которые включают в себя:
- Капитуляция украинских войск в Курской области, часть которой контролируют Силы обороны Украины.
- Международное признание оккупированных территорий как российских.
- Ограничение возможностей Украины по мобилизации армии.
- Прекращение военной помощи Западу и запрещение иностранных миротворцев в Украине.
Уиткофф не опроверг эти условия, но отметил, что после последних раундов переговоров разногласия между сторонами уменьшились.
"Мы получили положительные результаты в Саудовской Аравии, а также в разговорах с президентом Путиным. Теперь мы садимся за стол переговоров и ищем пути дальнейшего сближения позиций", – добавил он.
Уиткофф также ожидает, что президент США Дональд Трамп поговорит с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.
Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча Уиткоффа с Путиным была "очень положительной и продуктивной", но ситуация остается сложной. Он отметил, что есть основания для осторожного оптимизма, но российскую позицию еще предстоит детально изучить.
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