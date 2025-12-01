- Дата публикации
Уиткофф везет план мира к Путину: что предложит спецпосланник Трампа кремлевскому диктатору
Спецпредставитель США Стивен Уиткофф отправляется в Москву после переговоров с украинской делегацией в Майами.
Дипломатические усилия стран-партнеров Украины по мирному урегулированию в российско-украинской войне выходят на новый важный этап.
После переговоров в Майами между украинскими и американскими чиновниками, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф отправляется в Москву на встречу с Владимиром Путиным.
Однако, эксперты отмечают, что Кремль категорически отвергает западные мирные планы, поскольку считает, что уже выиграл войну и не намерен идти на существенные территориальные уступки.
С чем именно Виткофф поедет в Москву — читайте в материале ТСН.ua.
Переговоры Украины и США в Майами: что известно
В Майами (штат Флорида) 30 ноября состоялись переговоры представителей Украины и США по мирному урегулированию войны. Встреча состоялась в элитном гольфклубе Шел Бей, который принадлежит спецпредставителю президента США Стивену Виткоффу.
В переговорах с американской стороны, кроме Госсекретаря Марка Рубио, участвовали спецпредставитель Уиткофф и зять президента Трампа Джаред Кушнер. Сначала они разговаривали наедине с главой украинской делегации Рустемом Умеровым, после чего пригласили других участников.
Разговор американских и украинских официальных лиц длился примерно четыре часа.
После переговоров, Рубио заявил, что встреча чиновников была «очень продуктивной и полезной сессией», на «которой был достигнут дополнительный прогресс». В то же время госсекретарь признал, что сторонам еще есть над чем работать.
Кроме того, Рубио отметил, что дипломатические усилия администрации Трампа усилятся и в ближайшее время ожидается визит Виткоффа в Москву.
В свою очередь, глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что встреча во Флориде с высокопоставленными чиновниками США была «продуктивной и успешной».
«Наша цель — процветающая, сильная Украина. Мы обсудили все важные для Украины вопросы. И США очень нас поддержали», — сказал Умеров.
Однако, какие именно вопросы удалось согласовать во время переговоров в воскресенье, Рубио и Умеров не раскрыли.
Когда Уиткофф отправится в Москву
Издание CNN сообщило, что специальный представитель США Стив Уиткофф должен отправиться в Москву в понедельник (1 декабря — Ред.). Его визит в Россию состоится на фоне интенсивных переговоров, направленных на поиск путей завершения российско-украинской войны.
Ожидается, что в российской столице Виткофф проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
В свою очередь в Кремле заявляют, что переговоры Виткоффа и Путина состоятся вечером 2 декабря.
По словам спикера кремлевского диктатора Дмитрия Пескова, предварительно глава РФ проведет непубличное совещание в свете подготовки к встречам с американскими переговорщиками.
«У президента также есть совещания сегодня непубличного характера в рамках подготовки к завтрашним российско-американским контактам», — сказал Песков.
Что говорят Трамп и Зеленский
Президент США Дональд Трамп на борту самолета, который возвращал его в столицу, прокомментировал переговоры между высокопоставленными чиновниками Украины и США.
В комментарии журналистам, Трамп впервые публично упомянул о коррупционном скандале в Киеве и поставил его в зависимость от переговоров, хотя сделал это осторожно.
«У Украины есть некоторые сложные проблемы (имеется в виду коррупционные — Ред.), но я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и я думаю, что Украина, я знаю, что Украина хотела бы, чтобы это закончилось», — сказал Трамп.
В то же время он намекнул, что «есть хороший шанс, что мы сможем заключить (мирное — Ред.) соглашение».
Президент Украины Владимир Зеленский назвал результаты работы украинской делегации на переговорах в США «очень конструктивными», но в то же время отметив, что остались «непростые вещи», которые требуют дополнительной работы.
Впоследствии, на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном 1 декабря, Зеленский заявил, что переговорный процесс с международными партнерами и обсуждение возможных подходов к мирному урегулированию продолжается, отметив три самых сложных и одновременно ключевых темы:
территориальный вопрос;
финансы;
восстановление страны после войны.
Не менее важными Зеленский назвал гарантии безопасности, где Украина ожидает четкой и предметной позиции от США и европейских государств.
«Вопрос территориальный самый сложный, вопрос денег и восстановления — без присутствия европейских партнеров принять сложно. И вопрос гарантий безопасности — важны конкретика от США и Европы. Здесь нужно быть очень осторожными, но план имеет лучший вид», — добавил он.
Опасные уступки и «креативные решения»: какие детали переговоров просочились в СМИ
Ряд иностранных медиа раскрыли детали, о которых вероятно шла речь во время переговоров между украинскими и американскими представителями во Флориде.
Издание Axios характеризует переговоры как «сложные и напряженные», однако продуктивные. Как отмечают журналисты, главной темой стала линия территориального контроля в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.
По данным Axios, США давят на Киев, чтобы он согласился на территориальные уступки, которые являются политически «болезненными» и «взрывоопасными», чтобы склонить Кремль к миру. Из-за остроты дискуссии, после часа обсуждений в расширенном составе, переговоры были сокращены до трех участников с каждой стороны.
Это давление происходит на фоне ультимативной позиции президента РФ Владимира Путина, который настаивает, что Россия не остановится, пока не возьмет под контроль весь Донбасс.
В то же время CNN пишет, что переговорщики обсудили сценарий, согласно которому Украина может быть фактически лишена возможности присоединиться к Альянсу из-за договоренностей, заключенных между государствами-членами НАТО и Москвой.
Медиа отмечает, что предварительно одним из самых «проблемных требований» первичного мирного плана США был юридический отказ Украины от стремления к НАТО, что противоречит ее Конституции.
Новый сценарий предлагает «креативное решение»: Украину не заставят юридически отказаться от курса на Альянс. Однако, если США достигнут двусторонних договоренностей с Россией или если Москва получит гарантии от НАТО, путь Украины в Альянс будет де-факто заблокирован без формального согласия Киева.
В то же время WSJ предполагает, что во время встречи во Флориде стороны могли обсуждать возможные сроки проведения новых выборов в Украине.
Визит Виткоффа в Москву может определить судьбу мирного плана
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправляются в Москву на критически важную встречу с Владимиром Путиным, которая может определить судьбу мирного плана для Украины, сообщает The Times.
Медиа отмечает, что визит происходит на фоне коррупционного скандала с увольнением руководителя Офиса президента Андрея Ермака, который Путин использовал в своих целях. Это усилило опасения у Киева, что Кремль получит дополнительные рычаги влияния на переговорах.
Кроме того, The Times ставит под сомнение беспристрастность Виткоффа, который, несмотря на отсутствие дипломатического опыта, в этом году уже в седьмой раз летит в Россию и ни разу не был в Украине.
В то же время публикация утечки стенограммы показала, что Уиткофф советовал кремлевскому советнику Юрию Ушакову, как влиять на Трампа, и уверял: «Российская Федерация всегда хотела мирного соглашения».
Союзники Киева опасаются, что Путин может предложить Виткоффу и Кушнеру определенные экономические стимулы, что в конечном итоге приведет к менее выгодной для Украины сделки.
Также проблема для Украины заключается в том, что Рубио не будет присутствовать, когда с той «другой стороной» будут обсуждать условия сделки. В Москву летят именно Уиткофф и Кушнер — люди, чьи личные бизнес-интересы ранее уже заставляли сомневаться в их дипломатической беспристрастности. И вряд ли Путин позволит им покинуть Москву с пустыми руками.
Почему Путин не подпишет мирное соглашение
Публицист Виталий Портников убежден, что Владимир Путин не планирует заканчивать войнуи не собирается подписывать мирное соглашение с Украиной.
Портников считает, что разговоры диктатора о «легитимности» президента не имеют значения, поскольку мирное соглашение возможно только «на могиле Путина». Он предлагает механизм для переговоров, но отмечает, что, поскольку Путин не готов к прекращению огня, война будет продолжаться.
По мнению Портникова, из-за территориальных претензий, зафиксированных в конституциях обеих стран, мирное соглашение невозможно, и оба народа обречены на вечный конфликт.
«Мирного соглашения между Россией и Украиной не будет никогда. Оно не возможно, когда в конституциях обеих стран записаны территории, на которые они претендуют. Обе эти страны и оба эти народа обречены на вечный конфликт», — сказал он.
В свою очередь, аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Москва считает мирное соглашение от США категорически невыгодным, поскольку оно заставит Кремль официально отказаться от своих территориальных претензий и сдать стратегические позиции.
Эксперты отмечают, что основными причинами отказа РФ являются: территориальные уступки (необходимость официально отказаться от претензий на незаконно аннексированные части Украины); стратегический вред (предоставление украинским силам времени на восстановление, снижение боевой готовности российских сил и «стратегический разрыв» между Россией и Китаем (КНР).
В ISW подчеркивают, что поскольку Россия считает, что уже выиграла войну, она не намерена идти ни на какие существенные уступки, а ее конечные требования являются абсолютистскими и неприемлемыми для Украины и Запада.
Ранее аналитики Института изучения войны рассказали, для чего Кремль распространяет ложный нарратив о близости победы и коллапсе Украины.
