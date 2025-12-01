Уиткофф везет план мира к Путину: что предложит спецпосланник Трампа кремлевскому диктатору

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф / © Associated Press

Дипломатические усилия стран-партнеров Украины по мирному урегулированию в российско-украинской войне выходят на новый важный этап.

После переговоров в Майами между украинскими и американскими чиновниками, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф отправляется в Москву на встречу с Владимиром Путиным.

Однако, эксперты отмечают, что Кремль категорически отвергает западные мирные планы, поскольку считает, что уже выиграл войну и не намерен идти на существенные территориальные уступки.

С чем именно Виткофф поедет в Москву — читайте в материале ТСН.ua.

Переговоры Украины и США в Майами: что известно

В Майами (штат Флорида) 30 ноября состоялись переговоры представителей Украины и США по мирному урегулированию войны. Встреча состоялась в элитном гольфклубе Шел Бей, который принадлежит спецпредставителю президента США Стивену Виткоффу.

В переговорах с американской стороны, кроме Госсекретаря Марка Рубио, участвовали спецпредставитель Уиткофф и зять президента Трампа Джаред Кушнер. Сначала они разговаривали наедине с главой украинской делегации Рустемом Умеровым, после чего пригласили других участников.

Разговор американских и украинских официальных лиц длился примерно четыре часа.

После переговоров, Рубио заявил, что встреча чиновников была «очень продуктивной и полезной сессией», на «которой был достигнут дополнительный прогресс». В то же время госсекретарь признал, что сторонам еще есть над чем работать.

Кроме того, Рубио отметил, что дипломатические усилия администрации Трампа усилятся и в ближайшее время ожидается визит Виткоффа в Москву.

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф / © Associated Press

В свою очередь, глава украинской делегации Рустем Умеров заявил, что встреча во Флориде с высокопоставленными чиновниками США была «продуктивной и успешной».

«Наша цель — процветающая, сильная Украина. Мы обсудили все важные для Украины вопросы. И США очень нас поддержали», — сказал Умеров.

Однако, какие именно вопросы удалось согласовать во время переговоров в воскресенье, Рубио и Умеров не раскрыли.

Когда Уиткофф отправится в Москву

Издание CNN сообщило, что специальный представитель США Стив Уиткофф должен отправиться в Москву в понедельник (1 декабря — Ред.). Его визит в Россию состоится на фоне интенсивных переговоров, направленных на поиск путей завершения российско-украинской войны.

Ожидается, что в российской столице Виткофф проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

В свою очередь в Кремле заявляют, что переговоры Виткоффа и Путина состоятся вечером 2 декабря.

По словам спикера кремлевского диктатора Дмитрия Пескова, предварительно глава РФ проведет непубличное совещание в свете подготовки к встречам с американскими переговорщиками.

«У президента также есть совещания сегодня непубличного характера в рамках подготовки к завтрашним российско-американским контактам», — сказал Песков.

Что говорят Трамп и Зеленский

Президент США Дональд Трамп на борту самолета, который возвращал его в столицу, прокомментировал переговоры между высокопоставленными чиновниками Украины и США.

В комментарии журналистам, Трамп впервые публично упомянул о коррупционном скандале в Киеве и поставил его в зависимость от переговоров, хотя сделал это осторожно.

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

«У Украины есть некоторые сложные проблемы (имеется в виду коррупционные — Ред.), но я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и я думаю, что Украина, я знаю, что Украина хотела бы, чтобы это закончилось», — сказал Трамп.

В то же время он намекнул, что «есть хороший шанс, что мы сможем заключить (мирное — Ред.) соглашение».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал результаты работы украинской делегации на переговорах в США «очень конструктивными», но в то же время отметив, что остались «непростые вещи», которые требуют дополнительной работы.

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Впоследствии, на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном 1 декабря, Зеленский заявил, что переговорный процесс с международными партнерами и обсуждение возможных подходов к мирному урегулированию продолжается, отметив три самых сложных и одновременно ключевых темы:

территориальный вопрос;

финансы;

восстановление страны после войны.

Не менее важными Зеленский назвал гарантии безопасности, где Украина ожидает четкой и предметной позиции от США и европейских государств.

«Вопрос территориальный самый сложный, вопрос денег и восстановления — без присутствия европейских партнеров принять сложно. И вопрос гарантий безопасности — важны конкретика от США и Европы. Здесь нужно быть очень осторожными, но план имеет лучший вид», — добавил он.

Опасные уступки и «креативные решения»: какие детали переговоров просочились в СМИ

Ряд иностранных медиа раскрыли детали, о которых вероятно шла речь во время переговоров между украинскими и американскими представителями во Флориде.

Издание Axios характеризует переговоры как «сложные и напряженные», однако продуктивные. Как отмечают журналисты, главной темой стала линия территориального контроля в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.

Переговоры украинских и американских чиновников в Майами, 30 ноября / © Фото из социальных сетей

По данным Axios, США давят на Киев, чтобы он согласился на территориальные уступки, которые являются политически «болезненными» и «взрывоопасными», чтобы склонить Кремль к миру. Из-за остроты дискуссии, после часа обсуждений в расширенном составе, переговоры были сокращены до трех участников с каждой стороны.

Это давление происходит на фоне ультимативной позиции президента РФ Владимира Путина, который настаивает, что Россия не остановится, пока не возьмет под контроль весь Донбасс.

В то же время CNN пишет, что переговорщики обсудили сценарий, согласно которому Украина может быть фактически лишена возможности присоединиться к Альянсу из-за договоренностей, заключенных между государствами-членами НАТО и Москвой.

Медиа отмечает, что предварительно одним из самых «проблемных требований» первичного мирного плана США был юридический отказ Украины от стремления к НАТО, что противоречит ее Конституции.

Флаги Украины / © unsplash.com

Новый сценарий предлагает «креативное решение»: Украину не заставят юридически отказаться от курса на Альянс. Однако, если США достигнут двусторонних договоренностей с Россией или если Москва получит гарантии от НАТО, путь Украины в Альянс будет де-факто заблокирован без формального согласия Киева.

В то же время WSJ предполагает, что во время встречи во Флориде стороны могли обсуждать возможные сроки проведения новых выборов в Украине.

Визит Виткоффа в Москву может определить судьбу мирного плана

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправляются в Москву на критически важную встречу с Владимиром Путиным, которая может определить судьбу мирного плана для Украины, сообщает The Times.

Медиа отмечает, что визит происходит на фоне коррупционного скандала с увольнением руководителя Офиса президента Андрея Ермака, который Путин использовал в своих целях. Это усилило опасения у Киева, что Кремль получит дополнительные рычаги влияния на переговорах.

Кремль / © pexels.com

Кроме того, The Times ставит под сомнение беспристрастность Виткоффа, который, несмотря на отсутствие дипломатического опыта, в этом году уже в седьмой раз летит в Россию и ни разу не был в Украине.

В то же время публикация утечки стенограммы показала, что Уиткофф советовал кремлевскому советнику Юрию Ушакову, как влиять на Трампа, и уверял: «Российская Федерация всегда хотела мирного соглашения».

Союзники Киева опасаются, что Путин может предложить Виткоффу и Кушнеру определенные экономические стимулы, что в конечном итоге приведет к менее выгодной для Украины сделки.

Также проблема для Украины заключается в том, что Рубио не будет присутствовать, когда с той «другой стороной» будут обсуждать условия сделки. В Москву летят именно Уиткофф и Кушнер — люди, чьи личные бизнес-интересы ранее уже заставляли сомневаться в их дипломатической беспристрастности. И вряд ли Путин позволит им покинуть Москву с пустыми руками.

Почему Путин не подпишет мирное соглашение

Публицист Виталий Портников убежден, что Владимир Путин не планирует заканчивать войнуи не собирается подписывать мирное соглашение с Украиной.

Портников считает, что разговоры диктатора о «легитимности» президента не имеют значения, поскольку мирное соглашение возможно только «на могиле Путина». Он предлагает механизм для переговоров, но отмечает, что, поскольку Путин не готов к прекращению огня, война будет продолжаться.

Кремлевский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

По мнению Портникова, из-за территориальных претензий, зафиксированных в конституциях обеих стран, мирное соглашение невозможно, и оба народа обречены на вечный конфликт.

«Мирного соглашения между Россией и Украиной не будет никогда. Оно не возможно, когда в конституциях обеих стран записаны территории, на которые они претендуют. Обе эти страны и оба эти народа обречены на вечный конфликт», — сказал он.

В свою очередь, аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Москва считает мирное соглашение от США категорически невыгодным, поскольку оно заставит Кремль официально отказаться от своих территориальных претензий и сдать стратегические позиции.

Эксперты отмечают, что основными причинами отказа РФ являются: территориальные уступки (необходимость официально отказаться от претензий на незаконно аннексированные части Украины); стратегический вред (предоставление украинским силам времени на восстановление, снижение боевой готовности российских сил и «стратегический разрыв» между Россией и Китаем (КНР).

В ISW подчеркивают, что поскольку Россия считает, что уже выиграла войну, она не намерена идти ни на какие существенные уступки, а ее конечные требования являются абсолютистскими и неприемлемыми для Украины и Запада.

Ранее аналитики Института изучения войны рассказали, для чего Кремль распространяет ложный нарратив о близости победы и коллапсе Украины.

