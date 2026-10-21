Стив Уиткофф и Владимир Путин. / © Associated Press

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Американский спецпосланник Стив Уиткофф во время встречи с «фюрером» РФ Владимиром Путиным заявил о прогрессе в мирных переговорах и о «почве для прекращения огня».

Об этом сообщают РосСМИ.

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Чиновник также сообщил, что привез в Санкт-Петербург документы, в которых изложены подходы к прекращению огня.

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«Я проинформирую вас о результатах состоявшихся в Осло переговоров. Полагаю, что переговоры были продуктивными. Могу сказать, что есть прогресс. Я проинформирую вас об этом», — сказал он диктатору Путину.

По его словам, «есть определенное продвижение вперед», ведь встреча представителей Киева и Европы в Осло заложила основу для возможного прекращения огня.

В то же время Уиткофф выразил надежду, что удастся «обсудить следующие шаги», а также Путин рассмотрит возможность возобновить трехсторонние переговоры. Посланник добавил, что «это могли бы быть представители технических групп, специалистов, которые бы подробно обсуждали эти вопросы».

«И даже если сегодня у нас не будет возможности добиться какого-либо окончательного ответа и решения по этому вопросу, я считаю, что было бы хорошо обсудить с тем, чтобы вы рассмотрели такое предложение», — обратился Уиткофф к «фюреру».

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Заявления Путина

В свою очередь, диктатор Владимир Путин заявил, что знает о визите американского представителя в Осло, а потому хочет услышать, чем он завершился.

«Конечно, интересно было бы узнать результаты этой встречи», — дерзко сказал Путин.

Кроме того, во время разговора хозяин Кремля принялся «искренне благодарить» президента Дональда Трампа за внимание к «урегулированию кризиса в Украине».

По его словам, якобы президент США якобы занимается этим вопросом по гуманитарным соображениям. Путин также вспомнил их последний телефонный разговор, во время которого Трамп, как утверждает диктатор, отметил необходимость прекратить войну «из-за человеческих потерь».

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Как сообщалось, Стив Уиткофф должен был предложить Владимиру Путину провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. На трехсторонней встрече лидеры должны попытаться договориться о прекращении огня.

В то же время, Axios со ссылкой на американского чиновника пишет, что США выдвинули Зеленскому требование перед переговорами Уиткоффа с Путиным. Речь идет о прекращении украинских ударов по российским НПЗ.

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