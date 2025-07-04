Уиткофф выступил за снятие санкций с РФ: в администрации Трампа разгорелись споры

Специальный представитель Белого дома Стив Уиткофф / © Getty Images

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Специальный представитель Белого дома Стив Уиткофф выступает за отмену энергетических санкций против РФ. Однако не все в окружении Трампа разделяют такой подход.

Об этом сообщило издание Politico.

Министр внутренних дел Дуг Бергам, напротив, предлагает вытеснить Россию с энергорынка, чтобы дать больше пространства для американского экспорта.

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Тем временем Россия ведет переговоры с Вашингтоном о возможном возобновлении проекта «Северный поток», который в свое время был остановлен из-за полномасштабного вторжения в Украину. По информации источников, в эти переговоры могут быть вовлечены американские инвесторы, которые рассматривают идею покупки доли в объектах российской энергетики, в частности — в нефтеперерабатывающем заводе в немецком Шведте.

Один из европейских чиновников на условиях анонимности заявил, что Трамп и Путин могут стремиться «создать собственные сферы влияния в Европе».

Напомним, с января, с тех пор как Дональд Трамп снова стал президентом США, Вашингтон не ввел никаких новых санкций против России. В некоторых случаях ограничения даже были смягчены. Об этом говорится в публикации The New York Times.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа отменила часть санкций против Сирии, что, как следствие, привело к снятию ограничений с нескольких российских лиц. Впоследствии уполномоченный Президента Украины Владимира Зеленского Владислав Власюк пояснил, что санкции США против России за агрессию против Украины остаются в силе.

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