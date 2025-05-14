Уиткофф заявил, что полетит в Стамбул в пятницу, хотя переговоры назначены на четверг

Стив Уиткофф и Марко Рубио / © Associated Press

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Спецпосланник Трампа Уиткофф заявил, что он и госсекретарь Рубио отправятся в Стамбул в пятницу, хотя переговоры с РФ ранее анонсировались на четверг, 15 мая.

Об этом сообщает Clash Report.

«Посланник Трампа Уиткофф заявил, что он и госсекретарь Рубио отправятся в Стамбул в пятницу, но он не уверен, будет ли там присутствовать Путин», — отметили в издании.

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Почему спецпредставитель Трампа и госсекретарь США отправляются в Турцию днем позже, если переговоры анонсировались на четверг, 15 мая, на данный момент не уточняется.

Напомним, что российский диктатор Путин отверг предложение о перемирии и заявил, что нужно вернуться к переговорам в так называемом «стамбульском формате». Эти переговоры он «назначил» на четверг, 15 мая.

В свою очередь президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры в Турции.

Президент Зеленский согласился на переговоры в Стамбуле и заявил, что надеется на личную встречу с Путиным в Турции.

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Ранее аналитик Sky News по обороне и безопасности Майкл Кларк заявил, что сомневается, что Путин лично полетит в Турцию.