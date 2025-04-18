Уиткофф заявил, что Путин зациклен на украинских землях: что он получит

Стив Уиткофф и Владимир Путин / © Associated Press

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Представитель президента США Стив Уиткофф сказал, что президент России Владимир Путин был зациклен на украинских землях во время их разговоров. Уиткофф отметил, что Россия, возможно, получит некоторые регионы Украины, но не все.

Об этом представитель американского лидера рассказал в интервью The Wall Street Journal.

Уиткофф предположил, что Украине, возможно, менее важны некоторые из пяти регионов, если там преимущественно русскоязычное население.

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«Когда вы начинаете смотреть на эти пять регионов — Россия, вам не все равно, и, кстати, Украине тоже, — если некоторые из них более русскоязычные, менее ли оны важны для вас?» — сказал представитель президента США.

Напомним, по информации Reuters, Уиткофф после встречи с представителем РФ Кириллом Дмитриевым предложил Трампу поддержать передачу Москве четырех областей Украины — Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской — «для скорейшего завершения войны».

Сам Уиткофф после визита в Россию и встречи с Путиным сказал, что мирное соглашение по Украине будет предусматривать урегулирование вопроса «пяти территорий».