Указ Путина о допуске товаров из ОРДЛО в РФ вступил в силу: так называемая "ДНР" начала поставки колбасы

Указ Путина о допуске товаров из ОРДЛО в РФ вступил в силу: так называемая "ДНР" начала поставки колбасы

В РФ отправили первую партию колбасных изделий.

Самопровозглашенная террористическая организация "ДНР", действующая на оккупированных украинских землях, приступила к экспорту продуктов в РФ. 10 января в Россию отправили первую партию колбасных изделий производства самопровозглашенной Донецкой народной республики. Поставки стали возможны из-за указа Владимира Путина, которым товары из ОРДЛО приравняются к российским.

Об этом пишут РосСМИ со ссылкой на сайт так называемого "Министерства агропромышленности ДНР".

В сообщении отмечается, что "экспорт колбасных изделий стал возможным благодаря указу президента РФ №657 "О предоставлении гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Эта информация появилась на сайте "министерства" 10 января.

Отмечается, это первая экспортная партия, направленная в Россию. " Первую партию 1,5 тонны сыровяленых колбасных изделий Енакиевский мясокомбинат отправил в Ростовскую область", — говорится в сообщении.

Напомним, президент государства-агрессора Владимир Путин в ноябре прошлого года подписал указ, согласно которому товары с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО) приравнены к российским. Также упрощен их допуск на рынок и государственные закупки. Заметим, что этот процесс ускоряет объединение временно оккупированных территорий с РФ.

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