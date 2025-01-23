Указ Трампа об остановке международной поддержки: в Пентагоне объяснили, как это повлияет на Украину

В Минобороны США объяснили, что указ не касается военной помощи, выделенной администрацией Байдена.

Указ нового президента США Дональда Трампа, которым он приостановил оказание поддержки другим странам на три месяца, не повлияет на программы поставки оружия в Украину.

Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на официальный комментарий Пентагона в ответ на журналистский запрос.

"Военная помощь Украине не подпадает под ограничение недавнего указа об иностранной помощи, поскольку он касается только программ развития, а не военной поддержки", – заверили в Министерстве обороны США.

Американские чиновники объяснили, что контракты на изготовление оружия для Украины были заключены администрацией Байдена в рамках другой программы – USAI, поэтому новый указ Трампа их не касается. Также не подпадают под его действие решения, принятые Байденом по программе PDA о поставках оружия из излишков запасов армии США.

Издание отмечает, что неизвестно, как повлияет указ Трампа на невоенную помощь Украине.

Напомним, в указе Трампа говорится, что "индустрия и бюрократия иностранной помощи не отвечают американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям".

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