Украденное зерно стало "токсичным": в Израиле отказались разгружать российское судно

Танкер (иллюстративный фото) / © Associated Press

Израильская компания "Ценципер", один из крупнейших импортеров зерна в стране, отказалась разгружать российский балкер с похищенным украинским зерном.

Об этом сообщают израильское медиа Israel Hayom.

По данным СМИ, компания уже сообщила поставщику, что "учитывая обстоятельства" для разгрузки груза придется искать другой порт. Речь идет о российском судне, перевозившем зерно, незаконно вывезенном с временно оккупированных территорий Украины.

В украинском Министерстве иностранных дел отреагировали на решение израильской компании и назвали его "положительным шагом".

Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что данная ситуация должна стать предупреждением для всех участников морских перевозок и торговли.

«В то же время, это четкий сигнал всем другим судам, капитанам, операторам, страховщикам и правительствам: не покупайте краденое украинское зерно. Не становитесь соучастниками этого преступления», - заявил Сибига.

Скандал с украинским зерном: что предшествовало

Ранее сообщалось, что израильские порты продолжали принимать суда с грузами, которые Россия незаконно вывозит с оккупированных украинских территорий. В частности, речь идет о зерне, похищенном РФ после захвата части украинских регионов.

27 апреля в Хайфу прибыл российский корабль «Панормитис». По информации журналистов расследовательного проекта SeaKrime Центра «Миротворец», на его борту находились более 6 тысяч тонн пшеницы и 19 тысяч тонн другого зерна.

Это был уже второй случай, когда Израиль принимал судно с угнанным украинским зерном.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что покупка украденного должна влечь за собой юридическую ответственность, в частности, когда речь идет о зерно, которое Россия незаконно вывозит из Украины.

«Приобретение украденного во всех нормальных странах есть деяние, влекущее юридическую ответственность. Это касается, в частности, и украденного Россией зерна», - сказал Зеленский.

Также сообщалось, что шведская прокуратура приняла решение об официальной конфискации сухогруза Caffa, который принадлежал к российскому «теневому флоту» и незаконно курсировал под фальшивым флагом. Задержание судна произошло еще в начале марта у берегов Треллеборга, а теперь Стокгольм рассматривает возможность его окончательной передачи государству, проводящему собственное расследование.

