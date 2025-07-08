Украина активизирует контакты с США по поставкам оружия: когда будут результаты

Военная помощь США / © ТСН.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение расширить контакты с Соединенными Штатами для обеспечения критически важной поставки оружия, прежде всего средств противовоздушной обороны.

Об этом он сообщил во время своего вечернего обращения во вторник, 8 июля.

По словам украинского президента, сегодня он поручил министру обороны Рустему Умерову и главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому активизировать все контакты с американской стороной.

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«Мы имеем сейчас необходимые политические заявления и решения, и нужно их как можно быстрее реализовать для защиты наших людей, для защиты наших позиций», — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что прежде всего речь идет о поставках средств противовоздушной обороны, а также «всех других элементов снабжения от Америки», от которого зависит «спасение жизней наших людей, защита украинских городов и сел».

Владимир Зеленский отметил, что результаты этих контактов ожидаются уже в ближайшее время.

«На этой неделе готовим форматы встреч наших команд — военных и политических», — сообщил он.

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Заявление президента Владимира Зеленского прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предоставит Украине больше оружия, преимущественно оборонительного, чтобы помочь стране защититься от усиления российского наступления.

Напомним, по информации издания Axios, в телефонном разговоре с украинским президентом американский лидер якобы пообещал немедленно отправить 10 перехватчиков Patriot.