Украина балансирует на грани финансового краха: решит ли ЕС судьбу российских активов

Европейский Союз готовится к одному из самых сложных и рискованных решений за всю историю блока. Уже на этой неделе лидеры 27 стран ЕС попытаются найти выход из финансовой бездны, на краю которой оказалась Украина.

Об этом пишет AP.

«Речь идет не только о финансовом выживании Украины, но и о том, готов ли Евросоюз впервые использовать замороженные активы государства-агрессора как инструмент геополитики. Неправильный шаг может подорвать доверие между странами ЕС, тогда как отсутствие решения угрожает оставить Украину один на один с финансовым крахом», — отмечают журналисты.

По оценкам Международного валютного фонда, Украине в 2026-2027 годах понадобится около 137 миллиардов евро для покрытия базовых бюджетных, социальных и оборонных нужд. Эти средства должны быть привлечены уже к весне, в противном случае страна рискует столкнуться с финансовым крахом.

Ключевая идея Еврокомиссии — это репарационный заем Украины на 90 миллиардов евро, гарантированный за счет замороженных российских активов. Общая сумма этих активов в Европе составляет 210 миллиардов евро, большинство из них принадлежит Центральному банку РФ и хранится в бельгийской клиринговой компании Euroclear.

Схема предполагает, что кредит будет возвращен только в том случае, если Россия завершит войну и выплатит репарации. К финансированию также готовы присоединиться Великобритания, Канада и Норвегия.

«Политически этот план привлекателен, но для его одобрения нужно квалифицированное большинство, а значит, Венгрия не может заблокировать решение самостоятельно. Однако особую обеспокоенность выражает Бельгия, которая боится судебных исков РФ», — продолжает издание.

Альтернативный вариант, предлагаемый ЕС, это повторить пандемический сценарий и привлечь средства на международных финансовых рынках от имени ЕС.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц оценил шансы Европы по достижению соглашения об использовании замороженных российских активов для финансирования обороны Украины как «50 на 50».

Мерц подчеркнул, что ЕС должен принять решение по так называемому «репарационному займу», ведь Украине понадобится финансирование еще как минимум на два года после завершения первого квартала 2026 года, когда заканчивается текущий раунд европейской помощи.

В апреле 2026 года Украина может столкнуться с дефицитом бюджета более чем в 70 млрд евро. Без новых доходов Киев вынужден будет сократить госрасходы, что может ухудшить экономическую стабильность и оборону страны через четыре года с момента начала полномасштабной войны.

FT сообщало, что Европейский центральный банк отказался предоставить гарантии выплаты Украине «репарационного кредита» на сумму 140 миллиардов евро, который должны были обеспечить за счет замороженных российских активов. ЕЦБ пришел к выводу, что предложение Европейской комиссии нарушает его мандат.